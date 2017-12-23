«Бесспорный лидер»: «Единая Россия» поддержала самовыдвижение Путина

Дмитрий Медведев назвал Владимира Путина бесспорным лидером, который объединяет Россию.
Выступая на съезде «Единой России», глава правительства заявил, что партия поддерживает Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране. Объединяет Россию. Тот, кому доверяют и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны — Владимир Владимирович Путин».
Также председатель «Единой России» отметил, что Россия должна быть сильной и благополучной страной, а такой «стране нужен сильный и безоговорочный лидер», передает ТАСС.
В связи с этим премьер пожелал Владимиру Путину удачи на президентских выборах, которые назвал «главным политическим событием 2018 года».
Отметим, что Владимир Путин также выступил на съезде. Президент призвал единороссов честно обозначить проблемы страны и настойчиво их решать. Глава государства заявил о необходимости развивать здравоохранение, образование, инфраструктуру и гражданское общество, а также призвал бороться с бедностью.
Напомним, Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на встрече с работниками завода ГАЗ 6 декабря. А в ходе ежегодной пресс-конференции глава государства сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Во вторник, 26 декабря, на ВДНХ соберется инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране. Объединяет Россию. Тот, кому доверяют и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны — Владимир Владимирович Путин».
Также председатель «Единой России» отметил, что Россия должна быть сильной и благополучной страной, а такой «стране нужен сильный и безоговорочный лидер», передает ТАСС.
В связи с этим премьер пожелал Владимиру Путину удачи на президентских выборах, которые назвал «главным политическим событием 2018 года».
Отметим, что Владимир Путин также выступил на съезде. Президент призвал единороссов честно обозначить проблемы страны и настойчиво их решать. Глава государства заявил о необходимости развивать здравоохранение, образование, инфраструктуру и гражданское общество, а также призвал бороться с бедностью.
Напомним, Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на встрече с работниками завода ГАЗ 6 декабря. А в ходе ежегодной пресс-конференции глава государства сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Во вторник, 26 декабря, на ВДНХ соберется инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты.
Комментарии