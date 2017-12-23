Путин назвал унизительными масштабы бедности в России

Владимир Путин назвал бедность угрозой стабильности и единству, но заявил о недопустимости популизма в социальной сфере.
Глава государства подчеркнул, что люди с востребованной профессией не должны сводить концы с концами, но и раздавать пустые обещания власть не должна.
Владимир Путин, президент РФ: «Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами. Скажу в этой связи, что мы, безусловно, не должны действовать популистски, просто давать несбыточные обещания или деньги разбрасывать, как это было в начале 90-х годов».
В частности, Путин отметил, что в 90-х власти под давлением обстоятельств часто принимали абсолютно неисполнимые решения. По словам президента, по этому пути совершенно точно нельзя идти.
При этом, выступая на съезде партии «Единая Россия», российский лидер напомнил, что сегодня за чертой бедности находится порядка 20 млн человек, отметив, что такая ситуация «просто унижает людей». Поэтому президент призвал, опираясь на рост экономики и производительности труда, «таргетировать бедность».
Владимир Путин, президент РФ: «Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества».
Кроме того, президент заявил, что Россия должна стать «пространством подлинной экономической свободы». В связи с этим Путин призвал убрать из законодательства нормы, которые нечистоплотные силовики используются для «наездов» на бизнес, изменить налоговую систему и обеспечить надежность пенсионной системы.
Также российский лидер заявил, что сегодня России необходимы перемены, и призвал с уважением относиться к ответственной оппозиции, которая не только критикует власть, но и имеет ясную программу позитивных действий.
Владимир Путин, президент РФ: «Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами. Скажу в этой связи, что мы, безусловно, не должны действовать популистски, просто давать несбыточные обещания или деньги разбрасывать, как это было в начале 90-х годов».
В частности, Путин отметил, что в 90-х власти под давлением обстоятельств часто принимали абсолютно неисполнимые решения. По словам президента, по этому пути совершенно точно нельзя идти.
При этом, выступая на съезде партии «Единая Россия», российский лидер напомнил, что сегодня за чертой бедности находится порядка 20 млн человек, отметив, что такая ситуация «просто унижает людей». Поэтому президент призвал, опираясь на рост экономики и производительности труда, «таргетировать бедность».
Владимир Путин, президент РФ: «Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества».
Кроме того, президент заявил, что Россия должна стать «пространством подлинной экономической свободы». В связи с этим Путин призвал убрать из законодательства нормы, которые нечистоплотные силовики используются для «наездов» на бизнес, изменить налоговую систему и обеспечить надежность пенсионной системы.
Также российский лидер заявил, что сегодня России необходимы перемены, и призвал с уважением относиться к ответственной оппозиции, которая не только критикует власть, но и имеет ясную программу позитивных действий.
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