Путин лично подаст документы в ЦИК

Владимир Путин лично отправится в Центризбирком, чтобы подать документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом пресс-секретарь президента не стал уточнять, когда именно Путин поедет в Центризбирком. На вопрос о дате, как передает «Интерфакс», Песков ответил: «Не скажу».
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Владимир Путин будет участвовать в предстоящих выборах как самовыдвиженец. На ВДНХ должна собраться инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Владимир Путин будет участвовать в предстоящих выборах как самовыдвиженец. На ВДНХ должна собраться инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты.
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