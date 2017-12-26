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    Путин лично подаст документы в ЦИК

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    Путин лично подаст документы в ЦИК

    Путин лично подаст документы в ЦИК

    Владимир Путин лично отправится в Центризбирком, чтобы подать документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    При этом пресс-секретарь президента не стал уточнять, когда именно Путин поедет в Центризбирком. На вопрос о дате, как передает «Интерфакс», Песков ответил: «Не скажу».

    Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Владимир Путин будет участвовать в предстоящих выборах как самовыдвиженец. На ВДНХ должна собраться инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты.

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