Выборы президента: в России объявлен неофициальный день сбора подписей в поддержку Путина

Сегодня в России — неофициальный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента.
Акция проходит в приемных правящей партии. В стране открыто более 100 площадок, которые будут работать весь день. Одними из первых свои подписи поставили жители Хабаровска.
Константин Юров, житель Хабаровска: «Когда ребенок узнал, куда я еду, что я буду поддерживать Владимира Владимировича Путина и ставить свою подпись, он сказал: „Пап, я тоже хочу свою подпись поставить“. Ну нет у него еще права, но свою символическую подпись он все-таки поставит».
Альбина Коровина, председатель Хабаровского городского союза женщин: «Должна быть наша страна стабильная, мы это чувствуем, что много очень делается. Особенно мы, женщины, чувствуем, потому что в социальном плане очень много делается».
Владимир Путин, как и другие самовыдвиженцы, обязан предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей. Сделать это нужно до 31 января. Окончательный список кандидатов ЦИК утвердит к 10 февраля.
Константин Юров, житель Хабаровска: «Когда ребенок узнал, куда я еду, что я буду поддерживать Владимира Владимировича Путина и ставить свою подпись, он сказал: „Пап, я тоже хочу свою подпись поставить“. Ну нет у него еще права, но свою символическую подпись он все-таки поставит».
Альбина Коровина, председатель Хабаровского городского союза женщин: «Должна быть наша страна стабильная, мы это чувствуем, что много очень делается. Особенно мы, женщины, чувствуем, потому что в социальном плане очень много делается».
Владимир Путин, как и другие самовыдвиженцы, обязан предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей. Сделать это нужно до 31 января. Окончательный список кандидатов ЦИК утвердит к 10 февраля.
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