Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  
    Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Путина. Единая Россия, Путин, Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы активно ставят подписи в поддержку Путина

    Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Путина

    6 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Фото: Александр Гальперин
    Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Путина

    Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Путина

    Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Путина
    • Фото: РИА Новости, Фото: Александр Гальперин

      • В Петербурге открылось 22 пункта, где можно поддержать кандидатуру действующего главы государства на предстоящих президентских выборах.

      За первый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в Петербурге свои автографы поставили несколько тысяч человек. Сегодня об этом заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», он же спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

      В крупнейших торговых центрах города открылось 22 пункта, где желающие могут поддержать Владимира Путина. В работе по сбору подписей участвуют волонтеры, активисты общественных движений и представители отделения партии власти. Это несмотря на то, что Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

      Вячеслав Макаров отметил, что принял участие в сборе инициативной группы. И тут же похвастался: перепутав время начала заседания и прибыв на 5 часов раньше, он оказался первым в России, кто поставил свою подпись в поддержку Путина.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru