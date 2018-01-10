Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Путина

В Петербурге открылось 22 пункта, где можно поддержать кандидатуру действующего главы государства на предстоящих президентских выборах.
За первый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в Петербурге свои автографы поставили несколько тысяч человек. Сегодня об этом заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», он же спикер городского парламента Вячеслав Макаров.
В крупнейших торговых центрах города открылось 22 пункта, где желающие могут поддержать Владимира Путина. В работе по сбору подписей участвуют волонтеры, активисты общественных движений и представители отделения партии власти. Это несмотря на то, что Путин идет на выборы как самовыдвиженец.
Вячеслав Макаров отметил, что принял участие в сборе инициативной группы. И тут же похвастался: перепутав время начала заседания и прибыв на 5 часов раньше, он оказался первым в России, кто поставил свою подпись в поддержку Путина.
В крупнейших торговых центрах города открылось 22 пункта, где желающие могут поддержать Владимира Путина. В работе по сбору подписей участвуют волонтеры, активисты общественных движений и представители отделения партии власти. Это несмотря на то, что Путин идет на выборы как самовыдвиженец.
Вячеслав Макаров отметил, что принял участие в сборе инициативной группы. И тут же похвастался: перепутав время начала заседания и прибыв на 5 часов раньше, он оказался первым в России, кто поставил свою подпись в поддержку Путина.
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