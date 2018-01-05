В Москве стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты

Волонтеры открыли в столице 5 пунктов сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.
В Москве начали работу пять точек сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом в пятницу сообщили «Интерфаксу» представители движения «Волонтеры Победы».
Егор Лукьянчиков, пресс-секретарь движения «Волонтеры Победы»: «Всего в Москве пять точек работает у нас, где волонтеры собирают подписи. Сбор подписей происходит простым образом, нет никакой агитации, никаких громкоговорителей или мегафонов. Просто стоят ребята-волонтеры, у них есть баннер, на котором написано имя, и небольшая стоечка, чтобы можно было писать данные в подписные листы».
Как отметила глава движения Ольга Амельченкова, инициативная группа планирует открыть пункты сбора подписей в 15 или 16 городах России. Пункты сбора открываются сегодня в Чечне, Северной Осетии, в Ленинградской, Московской, Калининградской, Калужской, Омской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях, а также впервые — в Крыму и Севастополе.
Первым регионом, в котором стартовал сбор подписей, стал сегодня Хабаровский край. Планируется, что сбор продолжится до праздничных выходных, а после перерыва на праздники будет идти до 30 января. Точки будут работать с 11 до 19 часов.
Напомним, Владимир Путин заявил, что намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. Тем не менее, кандидатуру Путина поддержали несколько партий, в том числе «Единая Россия» и «Справедливая Россия».
Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей в разных субъектах РФ. На каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей.
Егор Лукьянчиков, пресс-секретарь движения «Волонтеры Победы»: «Всего в Москве пять точек работает у нас, где волонтеры собирают подписи. Сбор подписей происходит простым образом, нет никакой агитации, никаких громкоговорителей или мегафонов. Просто стоят ребята-волонтеры, у них есть баннер, на котором написано имя, и небольшая стоечка, чтобы можно было писать данные в подписные листы».
Как отметила глава движения Ольга Амельченкова, инициативная группа планирует открыть пункты сбора подписей в 15 или 16 городах России. Пункты сбора открываются сегодня в Чечне, Северной Осетии, в Ленинградской, Московской, Калининградской, Калужской, Омской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях, а также впервые — в Крыму и Севастополе.
Первым регионом, в котором стартовал сбор подписей, стал сегодня Хабаровский край. Планируется, что сбор продолжится до праздничных выходных, а после перерыва на праздники будет идти до 30 января. Точки будут работать с 11 до 19 часов.
Напомним, Владимир Путин заявил, что намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. Тем не менее, кандидатуру Путина поддержали несколько партий, в том числе «Единая Россия» и «Справедливая Россия».
Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей в разных субъектах РФ. На каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей.
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