ЦИК разрешил Путину начать предвыборную агитацию

Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.
Центризбирком на заседании в четверг зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на выборы, сообщает ТАСС. Зарегистрированы также уполномоченные Путина по финансовым вопросам. Кроме того, действующему президенту дано разрешение открыть специальный банковский счет и начать сбор подписей для регистрации на выборах. Таким образом, Путин теперь имеет право начать предвыборную агитацию.
Напомним, Путин подал документы в ЦИК 27 ноября. Несмотря на то, что он планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец, несколько партий уже поддержали его участие в выборах, в том числе «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Патриоты России».
Напомним, согласно закону о выборах президента, на время избирательной кампании действующему главе государства брать отпуск не обязательно. Кроме того, кандидат может не участвовать в дебатах лично, а передать это право доверенным лицам. Путин уже пользовался этой возможностью во время избирательной кампании в 2012 году.
Напомним, Путин подал документы в ЦИК 27 ноября. Несмотря на то, что он планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец, несколько партий уже поддержали его участие в выборах, в том числе «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Патриоты России».
Напомним, согласно закону о выборах президента, на время избирательной кампании действующему главе государства брать отпуск не обязательно. Кроме того, кандидат может не участвовать в дебатах лично, а передать это право доверенным лицам. Путин уже пользовался этой возможностью во время избирательной кампании в 2012 году.
Комментарии