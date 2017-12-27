Путин подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента

Центризбирком РФ принял у Владимира Путина документы, необходимые для выдвижения на пост главы государства в 2018 году.
Как сообщает ТАСС, Путин лично прибыл в ЦИК. Документы у него приняли сотрудники рабочей группы комиссии во главе с Александром Клюкиным.
После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.
В минувший вторник собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.
Для официальной регистрации Путину необходимо будет собрать 300 тысяч подписей. Этим и будут заниматься члены инициативной группы. В Центризбирком подписи нужно представить до 7 января.
После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.
В минувший вторник собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.
Для официальной регистрации Путину необходимо будет собрать 300 тысяч подписей. Этим и будут заниматься члены инициативной группы. В Центризбирком подписи нужно представить до 7 января.
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