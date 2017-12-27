Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Спецоперация в Москве
    •  
    Путин подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента. выборы, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента

    Путин подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента

    15 комментариев
    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Путин подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента

    Путин подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента

    Путин подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента
    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

      • Центризбирком РФ принял у Владимира Путина документы, необходимые для выдвижения на пост главы государства в 2018 году.

      Как сообщает ТАСС, Путин лично прибыл в ЦИК. Документы у него приняли сотрудники рабочей группы комиссии во главе с Александром Клюкиным.

      После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

      смотретьСобрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина
      Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина
      В минувший вторник собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.

      Для официальной регистрации Путину необходимо будет собрать 300 тысяч подписей. Этим и будут заниматься члены инициативной группы. В Центризбирком подписи нужно представить до 7 января.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru