Путина в качестве кандидата в президенты поддержали еще две партии

Сегодня партия «Патриоты России» на своем съезде решила поддержать Владимира Путина на предстоящих выборах. За это проголосовали единогласно.

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Как заявил председатель партии Геннадий Семигин, «Патриоты России» решили от себя никого не выдвигать, «отдавая отчет в том, кого из кандидатов поддерживает большинство». Такое же решение сегодня приняла и еще одна партия — «Родина».



Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра»: «Русская мечта, мечта об идеальном бытие, которая рвет сердце и самого, может быть, забитого и несчастного сейчас человека, и богатея, который кичится своими яхтами, своим довольством. Вот соединение всех нас во имя этой русской мечты, во имя нашей духовной русской мистической победы, и должно стать содержанием предстоящего итогового путинского правления».



До президентских выборов осталось меньше трех месяцев — они пройдут 18 марта.