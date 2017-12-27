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    Путина в качестве кандидата в президенты поддержали еще две партии. выборы, партии, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутина в качестве кандидата в президенты поддержали еще две партии

    Путина в качестве кандидата в президенты поддержали еще две партии

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    Путина в качестве кандидата в президенты поддержали еще две партии

    Путина в качестве кандидата в президенты поддержали еще две партии

    Путина в качестве кандидата в президенты поддержали еще две партии

      Сегодня партия «Патриоты России» на своем съезде решила поддержать Владимира Путина на предстоящих выборах. За это проголосовали единогласно.

      Как заявил председатель партии Геннадий Семигин, «Патриоты России» решили от себя никого не выдвигать, «отдавая отчет в том, кого из кандидатов поддерживает большинство». Такое же решение сегодня приняла и еще одна партия — «Родина».

      Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра»: «Русская мечта, мечта об идеальном бытие, которая рвет сердце и самого, может быть, забитого и несчастного сейчас человека, и богатея, который кичится своими яхтами, своим довольством. Вот соединение всех нас во имя этой русской мечты, во имя нашей духовной русской мистической победы, и должно стать содержанием предстоящего итогового путинского правления».

      До президентских выборов осталось меньше трех месяцев — они пройдут 18 марта.

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