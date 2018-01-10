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    У кандидата Путина может появиться Telegram-канал

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    У кандидата Путина может появиться <nobr>Telegram-канал</nobr>

    У кандидата Путина может появиться Telegram-канал

    У кандидата Путина может появиться <nobr>Telegram-канал</nobr>
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • В избирательном штабе Владимира Путина не исключили, что у кандидата в президенты РФ появятся страницы в социальных сетях и Telegram-канал.

    Об этом заявила сопредседатель штаба Елена Шмелёва, отвечая на вопрос будет ли у кандидата Telegram-канал. «Думаю, да. Все каналы (коммуникации) будут», — передает ее слова РИА Новости.

    А сопредседатель Александр Румянцев отметил, что у кандидата также появятся и другие аккаунты в социальных сетях таких, как Twitter и Facebook. Отметим, что до сих пор у Владимира Путина нет страниц ни в одной из социальных сетей.

    Кроме того, с начала следующей недели заработают сайт, «горячая линия» и общественная приемная избирательного штаба Путина.

    смотретьОпределены руководители избирательного штаба Путина
    Определены руководители избирательного штаба Путина
    Ранее сегодня Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб в Москве. На этой встрече стали известны имена трех сопредседателей штаба — это руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелёва, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского центра детской гематологии Александр Румянцев.

    Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, и ему необходимо собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. Сбор проходит во всех российских регионах с 5 января, и к настоящему времени уже есть 149 тысяч подписей.

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