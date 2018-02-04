Восемь кандидатов: ЦИК проверяет сотни тысяч подписей россиян

Кандидаты на пост президента определены, теперь хочется понять, как они собираются бороться с реальными угрозами — и не только терроризма. Ведь именно сейчас, когда осталось восемь человек в списке ЦИК, необходимо четко знать, кто и как из них видит будущее.

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Сегодняшние приоритеты понятны: социальное государство, суверенитет во всех его проявлениях, национальные интересы, которыми государство не собирается поступаться даже под очень сильным давлением, четко сформулированные угрозы, с которыми боремся: внутренняя — коррупция, внешняя — терроризм.



Корреспондент НТВ Иван Трушкин слушал обещания тех, кто собирается вести Россию дальше, и пытался понять — куда.



КПРФ на этой неделе попеняло не только НТВ, а вообще федеральным каналам: мол, слишком много негатива рассказываем про Павла Грудинина. Мы бы и рады показывать кандидата от коммунистов только в радужных предвыборых поездках, но ведь не мы же, что называется, тянем его за язык.



Корреспондент: «Никаких проблем со счетами сегодня нет?»

Павел Грудинин, кандидат на пост президента РФ: «Со счетами никаких проблем вообще нет!»



Павел Николаевич отвечает на вопросы в гардеробе Центризбиркома, улыбается, уходит. А спустя пару часов зампред ЦИК говорит о счетах Грудинина совсем другие вещи, и речь не об известных уже публике австрийских деньгах.



Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК: «Есть два счета из тех пяти, о которых он заявлял, размещенных банках Австрии, по которым нет понимания. Два из них до конца закрыты. И второе — это два для нас новых счета в банках Швейцарии, которые тоже теперь представлены Федеральной налоговой службой, и они тоже числятся как незакрытые. Это обычная рутинная работа, которой мы занимаемся. Есть четыре счета, по ним ведется работа. И я надеюсь, что документы во вторник-среду будут представлены, и у нас не будет столь бурного интереса к этой стороне жизни Павла Николаевича».



Можно, конечно, сказать, что истинный коммунист живет по заветам Ильича: у Ленина деньги в швейцарском банке тоже были. Но ведь новости о том, что потенциальный глава государства что-то втайне от избирателя хранит за границей, все же поважнее региональных турне. Или вот: пайщики совхоза имени Ленина, которые собрались рассказать, как их лишили земли, не федеральными же каналами науськаны. Да и конкуренты Грудинина на фоне таких новостей не молчат.



Владимир Жириновский, кандидат на пост президента РФ: «Если Грудинин сказал, что он все закрыл, то где деньги-то? Он закрыл в одном банке за рубежом, открыл в другом. Или он должен привезти в чемодане 7 миллиардов рублей и положить куда-то в наш банк?»



Владимир Жириновский на этой неделе успел и школу заехать, и в Петербурге станцевать, но неизменно поминал соперника, обещая компартии скорый раскол из-за Грудинина. Про раскол, может, и преувеличивает Владимир Вольфович, но недовольство, видимо, есть: в Сеть попали письма в Думу, где красного кандидата партийцы именуют «хитрым коммерсантом с капиталистическими замашками». Сам же он рассказывает о своей популярности.



Павел Грудинин: «Я был на пленуме, где видел, какое огромное количество молодых людей после того, как меня выдвинули, захотели вступить в КПРФ. Огромное количество людей приезжают в обкомы, райкомы, приходят и просят, чтобы их записали наблюдателями».



На минувшей неделе в ЦИК усиленно носили и распаковывали разные на вид, но примерно одинаковые по содержанию коробки: сразу 6 кандидатов — те, кто выдвинулся не от парламентских партий, — сдали подписи в свою поддержку. Экспертам, работающим сейчас в Центральной избирательной комиссии, не позавидуешь: в две смены, с 9 утра до 10 вечера, а то и дольше, они только и делают, что вглядываются в подписные листы. От каждого кандидата нужно изучить минимум 60 тысяч подписей. Нехитрая математика: получается, здесь проверят сотни тысяч автографов. Времени немного: к 10 февраля точно должны закончить. Подробнее — в репортаже НТВ.