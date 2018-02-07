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    Явлинский зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Явлинский зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

    Явлинский зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

    Явлинский зарегистрирован кандидатом на президентских выборах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты России Григория Явлинского, выдвинутого на выборы от партии «Яблоко».

    ЦИК принял постановление о регистрации Григория Явлинского кандидатом на президентских выборах, передает «Интерфакс». В тексте постановления отмечается, что в Центризбирком было представлено 105 тысяч подписей избирателей, из которых отобрали и проверили 60 тысяч. Количество недостоверных среди них оказалось на уровне чуть более одного процента.

    ЦИК: «Недостоверными и недействительными признано 1,07% подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 104 357, что является достаточным для регистрации кандидата».

    Ранее кандидатом в президенты был зарегистрирован действующий глава государства Владимир Путин. Он уже получил соответствующее удостоверение.

    смотреть«Беспрецедентный случай»: ЦИК одобрил участие в выборах всех подавших подписи кандидатов
    «Беспрецедентный случай»: ЦИК одобрил участие в выборах всех подавших подписи кандидатов
    Глава ЦИК Элла Памфилова ранее отметила, что все шесть кандидатов, которые подавали подписи для проверки, прошли этот этап. Выявленный процент брака позволяет их всех зарегистрировать. Данный случай она назвала беспрецедентным.

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