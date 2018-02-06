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    Путин получил удостоверение кандидата в президенты

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    Путин получил удостоверение кандидата в президенты

    Путин получил удостоверение кандидата в президенты

    Путин получил удостоверение кандидата в президенты
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Владимир Путин получил удостоверение кандидата на предстоящих выборах президента РФ.

    О получении удостоверения главой государства сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков: «Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту».

    смотретьПутин зарегистрирован кандидатом на пост президента РФ
    Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента РФ
    Ранее сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты. Глава юридической службы избирательного штаба Путина Сергей Кабышев заявлял, что удостоверение президенту передадут во вторник.

    Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Сбор подписей в поддержку его кандидатуры проходил с 5 января. В конце января 315 тысяч подписей были переданы в Центризбирком. После их проверки и было принято решение о регистрации.

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