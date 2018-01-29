Подписи в поддержку Владимира Путина поступили в ЦИК

Представители избирательного штаба Владимира Путина принесли в Центризбирком листы с подписями избирателей.
Как сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов, всего в ЦИК принесли 315 тысяч подписей. Листы уместились в 28 коробках.
Также были сданы другие документы, необходимые для регистрации Путина в качестве кандидата в президенты, передает РИА Новости.
В течение десяти дней ЦИК проверит достоверность подписей и другие документы, а потом примет решение о регистрации. Проверять подписи будут около 100 сотрудников ЦИК и экспертов-почерковедов из МВД и Минобороны.
Отметим, что по закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей в разных субъектах РФ. Ранее сообщалось, что в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей. «Лишние» подписи, которые не отправились в ЦИК, остались в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата.
На данный момент участие в избирательной кампании продолжают принимать 14 кандидатов — два самовыдвиженца и 12 представителей партий (им необходимо собрать 100 тысяч подписей). Регистрацию уже прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ Павел Грудинин. Они освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.
Также были сданы другие документы, необходимые для регистрации Путина в качестве кандидата в президенты, передает РИА Новости.
В течение десяти дней ЦИК проверит достоверность подписей и другие документы, а потом примет решение о регистрации. Проверять подписи будут около 100 сотрудников ЦИК и экспертов-почерковедов из МВД и Минобороны.
Отметим, что по закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей в разных субъектах РФ. Ранее сообщалось, что в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей. «Лишние» подписи, которые не отправились в ЦИК, остались в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата.
На данный момент участие в избирательной кампании продолжают принимать 14 кандидатов — два самовыдвиженца и 12 представителей партий (им необходимо собрать 100 тысяч подписей). Регистрацию уже прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ Павел Грудинин. Они освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.
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