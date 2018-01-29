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    Подписи в поддержку Владимира Путина поступили в ЦИК

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Подписи в поддержку Владимира Путина поступили в ЦИК

    Подписи в поддержку Владимира Путина поступили в ЦИК

    Подписи в поддержку Владимира Путина поступили в ЦИК
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Представители избирательного штаба Владимира Путина принесли в Центризбирком листы с подписями избирателей.

    Как сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов, всего в ЦИК принесли 315 тысяч подписей. Листы уместились в 28 коробках.

    Также были сданы другие документы, необходимые для регистрации Путина в качестве кандидата в президенты, передает РИА Новости.

    В течение десяти дней ЦИК проверит достоверность подписей и другие документы, а потом примет решение о регистрации. Проверять подписи будут около 100 сотрудников ЦИК и экспертов-почерковедов из МВД и Минобороны.

    смотретьВ поддержку Путина собрали более 1,6 млн подписей
    В поддержку Путина собрали более 1,6 млн подписей
    Отметим, что по закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей в разных субъектах РФ. Ранее сообщалось, что в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей. «Лишние» подписи, которые не отправились в ЦИК, остались в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата.

    На данный момент участие в избирательной кампании продолжают принимать 14 кандидатов — два самовыдвиженца и 12 представителей партий (им необходимо собрать 100 тысяч подписей). Регистрацию уже прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ Павел Грудинин. Они освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

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