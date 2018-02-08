В ОКР рассказали об условиях жизни российских атлетов в Пхёнчхане

Первый
вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, как приняли российских спортсменов в Пхёнчхане, об условиях проживания атлетов и медальном плане РФ.
На Играх в Пхёнчхане у России нет медального плана, рассказал журналистам первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков и объяснил почему.
Станислав Поздняков, первый вице-президент Олимпийского комитета России: «На предыдущих Играх у нас был медальный план. Но некоторые люди используют такие планы в своих целях и соотносят их со списками „Дюшес“, например. На этих играх у нас нет медального плана. У нас достаточно большая группа спортсменов может претендовать на медали на Олимпиаде. Успех для нас здесь заключается в том, чтобы пройти Олимпиаду ровно, без срывов, и вернуть свой флаг».
Поздняков выразил надежду, что ситуация вокруг россиян не повлияет на их спортивные результаты.
Станислав Поздняков: «Правильно, что спортсмены наши приехали на Олимпиаду, это однозначно, я полностью с этим согласен. Наши спортсмены прекрасно подготовлены, и они в этой ситуации проявили себя лучшим образом, выдержали все испытания. Я надеюсь, что эта ситуация не повлияет на их спортивные результаты на Олимпиаде».
Он также рассказал, что российские спортсмены довольны своей формой. Экипировкой наших атлетов активно интересуются иностранные спортсмены и журналисты.
Станислав Поздняков: «Мы долго согласовывали форму с МОК, сейчас спортсмены ес с удовольствием носят, она комфортная. Даже иностранные спортсмены подходят и просят поменяться».
В ОКР отмечают, что условия проживания спортсменов в олимпийской деревне довольно комфортные. Они гораздо лучше, чем на многих предыдущих Играх, особенно в Атланте-1996 (США), отметил Станислав Поздняков.
Станислав Поздников: «Я много Игр прошел и как спортсмен, и как руководитель. Условия достаточно комфортные, лучше, чем в Атланте-96, там было кошмарно. Похоже на Сочи, но там было теплее. Проблем с бытом нет, деревни достаточно комфортные. Первые дни проблемой стала холодная погода, это вызывало тревожность. Нас предупреждали, что могут быть большие обращения с болезнями. Но, слава богу, мы этого избежали».
По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, были наказаны 43 российских спортсмена: они были пожизненно отстранены от Олимпийских игр, их результаты с домашних Игр аннулированы. Решения основывались в том числе на показаниях информатора WADA Григория Родченкова, который предоставил список «защищенных» атлетов, которые, предположительно, употребляли стероидный коктейль «Дюшес». Впоследствии CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 были удовлетворены частично.
По решению МОК россияне на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают в экипировке без российского флага и герба. На форме имеется только надпись «Олимпийские атлеты из России». В случае завоевания ими медалей также не будет играть гимн России. Восстановление ОКР в МОК возможно к концу Игр, в этом случае на церемонии закрытия российская делегация пройдет под национальным флагом.
Флаг МОК для наших атлетов на открытии Игр понесет назначенный оргкомитетом волонтер.
Напомним, что Зимние Олимпийские игры пройду в Пхёнчхане 9 — 25 февраля.
Станислав Поздняков, первый вице-президент Олимпийского комитета России: «На предыдущих Играх у нас был медальный план. Но некоторые люди используют такие планы в своих целях и соотносят их со списками „Дюшес“, например. На этих играх у нас нет медального плана. У нас достаточно большая группа спортсменов может претендовать на медали на Олимпиаде. Успех для нас здесь заключается в том, чтобы пройти Олимпиаду ровно, без срывов, и вернуть свой флаг».
Поздняков выразил надежду, что ситуация вокруг россиян не повлияет на их спортивные результаты.
Станислав Поздняков: «Правильно, что спортсмены наши приехали на Олимпиаду, это однозначно, я полностью с этим согласен. Наши спортсмены прекрасно подготовлены, и они в этой ситуации проявили себя лучшим образом, выдержали все испытания. Я надеюсь, что эта ситуация не повлияет на их спортивные результаты на Олимпиаде».
Он также рассказал, что российские спортсмены довольны своей формой. Экипировкой наших атлетов активно интересуются иностранные спортсмены и журналисты.
Станислав Поздняков: «Мы долго согласовывали форму с МОК, сейчас спортсмены ес с удовольствием носят, она комфортная. Даже иностранные спортсмены подходят и просят поменяться».
В ОКР отмечают, что условия проживания спортсменов в олимпийской деревне довольно комфортные. Они гораздо лучше, чем на многих предыдущих Играх, особенно в Атланте-1996 (США), отметил Станислав Поздняков.
Станислав Поздников: «Я много Игр прошел и как спортсмен, и как руководитель. Условия достаточно комфортные, лучше, чем в Атланте-96, там было кошмарно. Похоже на Сочи, но там было теплее. Проблем с бытом нет, деревни достаточно комфортные. Первые дни проблемой стала холодная погода, это вызывало тревожность. Нас предупреждали, что могут быть большие обращения с болезнями. Но, слава богу, мы этого избежали».
По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, были наказаны 43 российских спортсмена: они были пожизненно отстранены от Олимпийских игр, их результаты с домашних Игр аннулированы. Решения основывались в том числе на показаниях информатора WADA Григория Родченкова, который предоставил список «защищенных» атлетов, которые, предположительно, употребляли стероидный коктейль «Дюшес». Впоследствии CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 были удовлетворены частично.
По решению МОК россияне на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают в экипировке без российского флага и герба. На форме имеется только надпись «Олимпийские атлеты из России». В случае завоевания ими медалей также не будет играть гимн России. Восстановление ОКР в МОК возможно к концу Игр, в этом случае на церемонии закрытия российская делегация пройдет под национальным флагом.
Флаг МОК для наших атлетов на открытии Игр понесет назначенный оргкомитетом волонтер.
Напомним, что Зимние Олимпийские игры пройду в Пхёнчхане 9 — 25 февраля.
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