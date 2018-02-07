В Пхёнчхане 86 человек заразились норовирусной инфекцией

Оргкомитет Олимпийских игр сообщил, что число зараженных норовирусной инфекцией в южнокорейском Пхёнчхане, где состоятся
ОИ-2018, увеличилось.
Число зараженных в последние дни увеличивается и уже достигло 86. Причем трое из числа заболевших занимались приготовлением еды в медиадеревне, передает ТАСС.
Ким Хюнь Юнь, директор южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний: «6 февраля у нас было 32 случая, но сегодня у нас еще 54 случая, всего 86 случаев норовируса».
Сообщается, что норовирусная инфекция в основном передается через воду и продукты.
Ким Хюнь Юнь: «Самое главное, что случаев заражения спортсменов не зафиксировано».
Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы предупредить возможное заражение.
Ранее поступала информация, что 1200 сотрудников организации, которые занимались охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены. Сейчас они находятся на карантине. Их временно заменили 900 военнослужащих.
Ким Хюнь Юнь, директор южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний: «6 февраля у нас было 32 случая, но сегодня у нас еще 54 случая, всего 86 случаев норовируса».
Сообщается, что норовирусная инфекция в основном передается через воду и продукты.
Ким Хюнь Юнь: «Самое главное, что случаев заражения спортсменов не зафиксировано».
Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы предупредить возможное заражение.
Ранее поступала информация, что 1200 сотрудников организации, которые занимались охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены. Сейчас они находятся на карантине. Их временно заменили 900 военнослужащих.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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