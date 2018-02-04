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    Олимпийский флаг для россиян на открытии Игр-2018 понесет волонтер

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    Олимпийский флаг для россиян на открытии Игр-2018 понесет волонтер

    Олимпийский флаг для россиян на открытии <nobr>Игр-2018</nobr> понесет волонтер

    Флаг Международного олимпийского комитета, под которым команда олимпийских атлетов из России пройдет на церемонии открытия Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, понесет волонтер.

    Руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков сообщил ТАСС, что волонтера назначит оргкомитет Игр.

    смотретьЧистые олимпийцы: смогут ли оправданные россияне поехать на Игры в Пхёнчхан
    Чистые олимпийцы: смогут ли оправданные россияне поехать на Игры в Пхёнчхан
    Напомним, что Зимние Олимпийские игры пройду в Пхёнчхане 9 — 25 февраля. Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил Олимпийский комитет России, позволив российским спортсменам выступить в Пхёнчхане только в статусе «спортсменов-олимпийцев из России».

    Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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