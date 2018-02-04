Олимпийский флаг для россиян на открытии Игр-2018 понесет волонтер

Флаг Международного олимпийского комитета, под которым команда олимпийских атлетов из России пройдет на церемонии открытия Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, понесет волонтер.
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Руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков сообщил ТАСС, что волонтера назначит оргкомитет Игр.
Напомним, что Зимние Олимпийские игры пройду в Пхёнчхане 9 — 25 февраля. Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил Олимпийский комитет России, позволив российским спортсменам выступить в Пхёнчхане только в статусе «спортсменов-олимпийцев из России».
Напомним, что Зимние Олимпийские игры пройду в Пхёнчхане 9 — 25 февраля. Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил Олимпийский комитет России, позволив российским спортсменам выступить в Пхёнчхане только в статусе «спортсменов-олимпийцев из России».
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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