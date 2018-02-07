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    Смирнов: МОК намерен восстановить ОКР до конца Игр в Пхёнчхане

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    Смирнов: МОК намерен восстановить ОКР до конца Игр в Пхёнчхане

    Смирнов: МОК намерен восстановить ОКР до конца Игр в Пхёнчхане

    Международный олимпийский комитет сохранил намерение восстановить Олимпийский комитет России до конца Олимпийских игр в Южной Корее. Об этом журналистам заявил почетный член МОК Виталий Смирнов, принимающий участие в сессии организации в Пхёнчхане.

    Виталий Смирнов, почетный член МОК: «Безусловно, МОК на это настроен. Вы вчера могли слышать выступления членов МОК о том, что Россия — очень важный партнер и участник олимпийского движения. Ни у кого, кроме Ричарда Паунда (бывший глава Всемирного антидопингового агентства), в этом не было сомнений. У меня есть основания полагать, что мы должны быть восстановлены».

    При этом он отметил, что, несмотря на сложность ситуации, необходимо продолжать работу в этом направлении, передает ТАСС.

    Виталий Смирнов: «Конечно, обидно и жалко, что сложилась такая ситуация, и я понимаю то возмущение, которое так активно выражается в нашей стране, и разделяю его, но надо работать и трудиться. Какие бы у нас ни были аргументы, главный аргумент — выступление наших спортсменов. Они могут показать всему миру то, на что мы способны, это будет главный вклад в решение всех проблем».

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