Сессия МОК поддержала решение о дисквалифиции ОКР

Сессия Международного олимпийского комитета поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи.
Решение о дисквалификации ОКР было принято на 132-й сессии комитета в Пхёнчхане большинством голосов при двух воздержавшихся, передает ТАСС.
На заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Спортсменам предложили принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом. На их олимпийской форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях гимн также будет заменен на олимпийский.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявлял, что в случае выполнения требований МОК отстранение могут снять в последний день соревнований. В этом случае российские спортсмены смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.
На заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Спортсменам предложили принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом. На их олимпийской форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях гимн также будет заменен на олимпийский.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявлял, что в случае выполнения требований МОК отстранение могут снять в последний день соревнований. В этом случае российские спортсмены смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.
Комментарии