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    Сессия МОК поддержала решение о дисквалифиции ОКР

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова
    Сессия МОК поддержала решение о дисквалифиции ОКР

    Сессия МОК поддержала решение о дисквалифиции ОКР

    Сессия МОК поддержала решение о дисквалифиции ОКР
  • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова

    • Сессия Международного олимпийского комитета поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговые нарушения на Играх 2014 года в Сочи.

    Решение о дисквалификации ОКР было принято на 132-й сессии комитета в Пхёнчхане большинством голосов при двух воздержавшихся, передает ТАСС.

    На заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Спортсменам предложили принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом. На их олимпийской форме будет не российский, а олимпийский флаг, на всех церемониях гимн также будет заменен на олимпийский.

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    Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявлял, что в случае выполнения требований МОК отстранение могут снять в последний день соревнований. В этом случае российские спортсмены смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

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