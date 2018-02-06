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    Решение отказать в допуске к Играм 15 россиянам комиссия МОК приняла единогласно

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    Решение отказать в допуске к Играм 15 россиянам комиссия МОК приняла единогласно

    Решение отказать в допуске к Играм 15 россиянам комиссия МОК приняла единогласно

    Решение отказать в допуске к Играм 15 россиянам комиссия МОК приняла единогласно
  • Фото: Associated Press © 2018, Patrick Semansky

    • Решение не выдавать приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане 15 оправданным CAS россиянам было принято единогласно. Об этом на 132-й сессии МОК заявила глава комиссии по допуску россиян к Олимпиаде Николь Хевертц.

    Николь Хевертц, глава комиссии МОК по допуску российских атлетов к Играм: «Решение не приглашать 15 оправданных россиян было принято комиссией МОК
    единогласно».

    Комиссия МОК отказала 13 спортсменам и двум тренерам в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде, несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

    смотретьГлава МОК объяснил решение не приглашать оправданных россиян на Олимпиаду
    Глава МОК объяснил решение не приглашать оправданных россиян на Олимпиаду
    Глава МОК Томас Бах в попытке оправдаться заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение МОК постыдным, несправедливым и неправовым. Цель этого решения, по его словам, — причинить политический ущерб России.

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