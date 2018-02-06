Решение отказать в допуске к Играм 15 россиянам комиссия МОК приняла единогласно

Решение не выдавать приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане 15 оправданным CAS россиянам было принято единогласно. Об этом на
132-й сессии МОК заявила глава комиссии по допуску россиян к Олимпиаде Николь Хевертц.
Николь Хевертц, глава комиссии МОК по допуску российских атлетов к Играм: «Решение не приглашать 15 оправданных россиян было принято комиссией МОК
единогласно».
Комиссия МОК отказала 13 спортсменам и двум тренерам в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде, несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
Глава МОК Томас Бах в попытке оправдаться заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение МОК постыдным, несправедливым и неправовым. Цель этого решения, по его словам, — причинить политический ущерб России.
единогласно».
Комиссия МОК отказала 13 спортсменам и двум тренерам в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде, несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
Глава МОК Томас Бах в попытке оправдаться заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение МОК постыдным, несправедливым и неправовым. Цель этого решения, по его словам, — причинить политический ущерб России.
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