Комиссия МОК отказалась приглашать оправданных россиян на Олимпиаду

13 российских спортсменов и два тренера, которые получили дисквалификацию
из-за обвинений в допинге, но позднее были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), не смогут поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане.
Соответствующее решение приняла специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), которую возглавляет бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон.
Как сообщили в МОК, комиссия сочла, что решение CAS не сняло подозрений в допинге и не подтвердило, что данные спортсмены могут считаться чистыми.
Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил им пожизненное отстранение от Олимпиад. Санкции МОК в отношении еще 11 спортсменов CAS подтвердил, но заменил им пожизненную дисквалификацию на пропуск только одной Олимпиады. В МОК же заявили, что разочарованы и удивлены решением CAS.
При этом не все оправданные атлеты могли поехать в Пхёнчхан — кто-то ушел из спорта, а кто-то не прошел отбор. ОКР попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры 13 спортсменам, в том числе скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артёму Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко (санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон).
В декабре исполком МОК из-за допингового скандала дисквалифицировал ОКР и отстранил сборную России от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам. При этом было решено, что им придется выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Кроме того, в январе стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпийские игры нескольких ведущих российских атлетов, не замешанных в допинговом скандале.
Как сообщили в МОК, комиссия сочла, что решение CAS не сняло подозрений в допинге и не подтвердило, что данные спортсмены могут считаться чистыми.
Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил им пожизненное отстранение от Олимпиад. Санкции МОК в отношении еще 11 спортсменов CAS подтвердил, но заменил им пожизненную дисквалификацию на пропуск только одной Олимпиады. В МОК же заявили, что разочарованы и удивлены решением CAS.
При этом не все оправданные атлеты могли поехать в Пхёнчхан — кто-то ушел из спорта, а кто-то не прошел отбор. ОКР попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры 13 спортсменам, в том числе скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артёму Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко (санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон).
В декабре исполком МОК из-за допингового скандала дисквалифицировал ОКР и отстранил сборную России от Игр. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам. При этом было решено, что им придется выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Кроме того, в январе стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпийские игры нескольких ведущих российских атлетов, не замешанных в допинговом скандале.
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