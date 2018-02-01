CAS отменил отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах. Санкции в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил.
По решению CAS право поехать на Олимпиаду-2018 получили четыре бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток. Все их ранее аннулированные результаты Олимпиады-2014 в Сочи восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил.
Среди оправданных спортсменов — чемпионы и медалисты Сочи. Это лыжники Александр Легков (чемпион и серебряный призер), Максим Вылегжанин (три серебряные медали, в том числе в эстафете и командном спринте), Дмитрий Япаров (серебро в эстафете), Александр Бессмертных (серебро в эстафете), Никита Крюков (серебро в командном спринте), конькобежка Ольга Фаткулина (серебро) и бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло (золото в четверке Зубкова), саночники Альберт Демченко (два серебра, в том числе в эстафете) и Татьяна Иванова (серебро в эстафете), скелетонисты Александр Третьяков (золото) и Елена Никитина (бронза).
Также оправданы бобслеистки Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, скелетонист Сергей Чудинов, Елена Никитина, Мария Орлова, лыжники Евгений Белов, Алексей Петухов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежец Александр Румянцев, Иван Скобрев и Артём Кузнецов, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина и Екатерина Смоленцева.
Многие из оправданных олимпийцев уже завершили карьеры. В отношении остальных окончательное решение о допуске на Игры-2018 должен принять МОК.
Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады. Это бобслеисты Александр Зубков, ныне возглавляющий федерацию, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалёва, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк. Их результаты с Игр в Сочи по-прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена.
Всего в CAS подали апелляции 42 российских спортсмена. Индивидуальные слушания по делам 39 из них проходили с 22 по 27 января в ускоренном режиме. Апелляции еще троих биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой будут рассмотрены после Олимпиады.
Ранее МОК утвердил российскую заявку из 169 спортсменов и 80 тренеров.
Среди оправданных спортсменов — чемпионы и медалисты Сочи. Это лыжники Александр Легков (чемпион и серебряный призер), Максим Вылегжанин (три серебряные медали, в том числе в эстафете и командном спринте), Дмитрий Япаров (серебро в эстафете), Александр Бессмертных (серебро в эстафете), Никита Крюков (серебро в командном спринте), конькобежка Ольга Фаткулина (серебро) и бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло (золото в четверке Зубкова), саночники Альберт Демченко (два серебра, в том числе в эстафете) и Татьяна Иванова (серебро в эстафете), скелетонисты Александр Третьяков (золото) и Елена Никитина (бронза).
Также оправданы бобслеистки Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, скелетонист Сергей Чудинов, Елена Никитина, Мария Орлова, лыжники Евгений Белов, Алексей Петухов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежец Александр Румянцев, Иван Скобрев и Артём Кузнецов, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина и Екатерина Смоленцева.
Многие из оправданных олимпийцев уже завершили карьеры. В отношении остальных окончательное решение о допуске на Игры-2018 должен принять МОК.
Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады. Это бобслеисты Александр Зубков, ныне возглавляющий федерацию, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалёва, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк. Их результаты с Игр в Сочи по-прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена.
Всего в CAS подали апелляции 42 российских спортсмена. Индивидуальные слушания по делам 39 из них проходили с 22 по 27 января в ускоренном режиме. Апелляции еще троих биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой будут рассмотрены после Олимпиады.
Ранее МОК утвердил российскую заявку из 169 спортсменов и 80 тренеров.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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