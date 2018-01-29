На Олимпиаду поедут 169 спортсменов из России и 80 тренеров

Утвержден список спортсменов и тренеров, которые поедут на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Всего в состав делегации вошли 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров.
Полный список спортсменов и тренеров, которым будут направлены персональные приглашения, опубликован на портале «Команда России». Они зарегистрированы Международным олимпийским комитетом (МОК) в составе делегации «Олимпийских спортсменов из России».
Напомним, 5 декабря исполком МОК из-за допингового скандала дисквалифицировал ОКР и отстранил сборную России от Олимпиады. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам. При этом им придется выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. В середине декабря Олимпийское собрание, которое является высшим руководящим органом ОКР, проголосовало за то, чтобы россияне выступили в Пхёнчхане.
А уже в этом году стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпийские игры нескольких ведущих российских атлетов, не замешанных в допинговом скандале. В частности, в Пхёнчхан не пригласили биатлонистов Евгения Гараничева и Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, а также фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина.
Полный список спортсменов и тренеров, которым будут направлены персональные приглашения, опубликован на портале «Команда России». Они зарегистрированы Международным олимпийским комитетом (МОК) в составе делегации «Олимпийских спортсменов из России».
Напомним, 5 декабря исполком МОК из-за допингового скандала дисквалифицировал ОКР и отстранил сборную России от Олимпиады. Поехать в Пхёнчхан разрешили только «чистым» спортсменам. При этом им придется выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. В середине декабря Олимпийское собрание, которое является высшим руководящим органом ОКР, проголосовало за то, чтобы россияне выступили в Пхёнчхане.
А уже в этом году стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпийские игры нескольких ведущих российских атлетов, не замешанных в допинговом скандале. В частности, в Пхёнчхан не пригласили биатлонистов Евгения Гараничева и Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, а также фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина.
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