ОКР предложит МОК заявить на Олимпиаду оправданных судом россиян

Олимпийский комитет России направит в МОК письмо с предложением включить в российскую заявку спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS).
Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что рассчитывает на скорый ответ МОК.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Олимпийский комитет России направит в МОК письмо с предложением заявить наших спортсменов на Игры. Надеемся, что МОК примет решение в их пользу, ведь он блюдет интересы всех чистых спортсменов. Юристы дальше будут изучать вопросы о дальнейших исках. Рассчитываем на скорый ответ МОК».
Колобков добавил, что окончательный список оправданных спортсменов, готовых поехать в Пхёнчхан, должен быть сформирован уже сегодня.
На вопрос, рассматривается ли возможность встречных исков к международным спортивным чиновникам, чтобы получить компенсации, Колобков ответил, что в ближайшее время спортсмены и их юристы рассмотрят такую возможность.
Многие из 28 спортсменов, чье пожизненное отстранение от Олимпиады отменил CAS, уже завершили карьеру, кому-то, как, например, скелетонистке Ольге Потылицыной, место в команде может не достаться из-за нехватки квот.
Однако окончательное решение остается за МОК, который уже заявил, что вердиктом CAS разочарован, а россияне по-прежнему могут участвовать в соревнованиях только по его приглашению.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Олимпийский комитет России направит в МОК письмо с предложением заявить наших спортсменов на Игры. Надеемся, что МОК примет решение в их пользу, ведь он блюдет интересы всех чистых спортсменов. Юристы дальше будут изучать вопросы о дальнейших исках. Рассчитываем на скорый ответ МОК».
Колобков добавил, что окончательный список оправданных спортсменов, готовых поехать в Пхёнчхан, должен быть сформирован уже сегодня.
На вопрос, рассматривается ли возможность встречных исков к международным спортивным чиновникам, чтобы получить компенсации, Колобков ответил, что в ближайшее время спортсмены и их юристы рассмотрят такую возможность.
Многие из 28 спортсменов, чье пожизненное отстранение от Олимпиады отменил CAS, уже завершили карьеру, кому-то, как, например, скелетонистке Ольге Потылицыной, место в команде может не достаться из-за нехватки квот.
Однако окончательное решение остается за МОК, который уже заявил, что вердиктом CAS разочарован, а россияне по-прежнему могут участвовать в соревнованиях только по его приглашению.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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