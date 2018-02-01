Невский <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский 16+
    •  
    ОКР предложит МОК заявить на Олимпиаду оправданных судом россиян. Олимпиада, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОКР предложит МОК заявить на Олимпиаду оправданных судом россиян

    ОКР предложит МОК заявить на Олимпиаду оправданных судом россиян

    14 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    ОКР предложит МОК заявить на Олимпиаду оправданных судом россиян

    ОКР предложит МОК заявить на Олимпиаду оправданных судом россиян

    ОКР предложит МОК заявить на Олимпиаду оправданных судом россиян
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

      • Олимпийский комитет России направит в МОК письмо с предложением включить в российскую заявку спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS).

      Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что рассчитывает на скорый ответ МОК.

      Павел Колобков, министр спорта РФ: «Олимпийский комитет России направит в МОК письмо с предложением заявить наших спортсменов на Игры. Надеемся, что МОК примет решение в их пользу, ведь он блюдет интересы всех чистых спортсменов. Юристы дальше будут изучать вопросы о дальнейших исках. Рассчитываем на скорый ответ МОК».

      Колобков добавил, что окончательный список оправданных спортсменов, готовых поехать в Пхёнчхан, должен быть сформирован уже сегодня.

      На вопрос, рассматривается ли возможность встречных исков к международным спортивным чиновникам, чтобы получить компенсации, Колобков ответил, что в ближайшее время спортсмены и их юристы рассмотрят такую возможность.

      смотретьCAS отменил отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады
      CAS отменил отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады
      Многие из 28 спортсменов, чье пожизненное отстранение от Олимпиады отменил CAS, уже завершили карьеру, кому-то, как, например, скелетонистке Ольге Потылицыной, место в команде может не достаться из-за нехватки квот.

      Однако окончательное решение остается за МОК, который уже заявил, что вердиктом CAS разочарован, а россияне по-прежнему могут участвовать в соревнованиях только по его приглашению.
      Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      Допинговые скандалы

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru