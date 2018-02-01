«Правда восторжествовала»: оправданная скелетонистка Потылицына поделилась эмоциями

Скелетонистка Ольга Потылицина — одна 28 российских атлетов, с которых Спортивный арбитражный суд снял пожизненное отстранение от Олимпиад.
Однако само по себе решение суда еще не гарантирует участия в Играх в Пхёнчхане. В МОК уже заявили, что вердиктом CAS разочарованы и россияне могут участвовать в соревнованиях только по его приглашению. Кроме того, сама ситуация с обвинениями не способствовала подготовке к Олимпиаде.
Ольга Потылицина в интервью НТВ поделилась своими эмоциями от решения CAS и прокомментировала ситуацию в сборной.
Ольга Потылицина: «Очень рады, очень счастливы, что реально правда восторжествовала, что нас услышали, сняли все обвинения. Это в очередной раз доказывает, что нападки какие-то идут на российский спорт. Но на Олимпиаду я, скорее всего, не поеду, потому что мы заработали всего две квоты. Конечно же, эта ситуация очень повлияла, потому что мы могли бы завоевать три квоты, если бы у нас не меняли состав из-за того, что три человека были дисквалифицированы, и не могли так рисковать».
Из 28 оправданных спортсменов шанс на участие в Олимпиаде получили восемь человек. Остальные уже завершили карьеру. Но в МОК заявили, что решение CAS не означает, что кто-то из 28 оправданных российских спортсменов будет приглашен на Олимпиаду. Более того, МОК оставляет за собой право обратиться в Федеральный суд Швейцарии.
Ольга Потылицина в интервью НТВ поделилась своими эмоциями от решения CAS и прокомментировала ситуацию в сборной.
Ольга Потылицина: «Очень рады, очень счастливы, что реально правда восторжествовала, что нас услышали, сняли все обвинения. Это в очередной раз доказывает, что нападки какие-то идут на российский спорт. Но на Олимпиаду я, скорее всего, не поеду, потому что мы заработали всего две квоты. Конечно же, эта ситуация очень повлияла, потому что мы могли бы завоевать три квоты, если бы у нас не меняли состав из-за того, что три человека были дисквалифицированы, и не могли так рисковать».
Из 28 оправданных спортсменов шанс на участие в Олимпиаде получили восемь человек. Остальные уже завершили карьеру. Но в МОК заявили, что решение CAS не означает, что кто-то из 28 оправданных российских спортсменов будет приглашен на Олимпиаду. Более того, МОК оставляет за собой право обратиться в Федеральный суд Швейцарии.
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