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    МОК: оправдание 28 россиян в суде не означает их приглашение на Олимпиаду

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    МОК: оправдание 28 россиян в суде не означает их приглашение на Олимпиаду

    МОК: оправдание 28 россиян в суде не означает их приглашение на Олимпиаду

    МОК: оправдание 28 россиян в суде не означает их приглашение на Олимпиаду
  • Фото: Associated Press © 2018, David J. Phillip

    • Международный олимпийский комитет «очень разочарован» решением Спортивного арбитражного суда оправдать 28 российских атлетов, ранее пожизненно отстраненных от Олимпиад.

    В МОК подчеркнули, что решение комитета от 5 декабря о дисквалификации Олимпийского комитета России остается в силе, поэтому российские спортсмены по-прежнему могут участвовать в Играх-2018 только по приглашению МОК.

    МОК: «Решение суда не означает, что атлеты из группы 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Игры. Снятие с них санкций не влечет автоматического приглашения».

    В комитете добавили, что в этом контексте «также важно заявление генерального секретаря CAS, что решение суда „не означает провозглашения полной невиновности этих 28 спортсменов“».

    В МОК уверены: тот факт, что CAS оставил в силе санкции в отношении 11 россиян, «свидетельствует о существовании системных манипуляций с антидопинговой системой на Олимпийских играх в Сочи».

    В то же время МОК очень сожалеет о том, что суд «не использовал это доказанное существование системных манипуляций с антидопинговой системой в отношении других 28 случаев» и потребовал больше доказательств, помимо тех, что представила комиссия Освальда.

    МОК: «Все это может серьезно повлиять на борьбу с допингом в будущем. Поэтому МОК намерен тщательно проанализировать мотивировочную часть решения суда, когда она будет доступна, и не исключает обращения в Швейцарский федеральный трибунал».


    Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от Олимпиад. Все их ранее аннулированные результаты Олимпиады-2014 в Сочи восстановлены, в том числе девять медалей, благодаря чему сборная России вернулась на первое место в общем зачете Игр-2014. Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил, но при этом заменил им пожизненное отстранение от Игр на пропуск только одной Олимпиады.
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