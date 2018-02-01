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    Сборная России вернулась на первое место медального зачета Сочи-2014

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    Сборная России вернулась на первое место медального зачета Сочи-2014

    Сборная России вернулась на первое место медального зачета <nobr>Сочи-2014</nobr>

    После решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, оправдавшего 28 российских спортсменов, восстановлены девять ранее аннулированных медалей Сочи-2014, и сборная России вернулась на первое место в общем зачете.

    По итогам решения CAS сборной России вернут два золота, шесть серебряных наград и одну бронзовую медаль:

    Золото: Александр Легков (лыжная гонка на 50 км), Александр Третьяков (скелетон).

    Серебро: Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, 500 м); Максим Вылегжанин (лыжная гонка на 50 км); Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Легков и Вылегжанин (лыжная эстафета 4х10 км); Вылегжанин/Никита Крюков (командный спринт); Альберт Демченко (сани) и сборная России по санному спорту в составе Демченко, Татьяны Ивановой, Денисьева/Антонова в эстафете.

    Бронза: Елена Никитина (скелетон).

    Среди оправданных медалистов Сочи-2014 — бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, завоевавшие золото в четверке под управлением Александра Зубкова. Однако санкции в отношении Зубкова, ныне возглавляющего Федерацию бобслея России, и еще одного бобслеиста из четверки — Алексея Воеводы CAS оставил в силе, поэтому золотые медали им возвращены не будут.

    смотретьCAS отменил отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады
    CAS отменил отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады
    Многие из оправданных олимпийцев уже завершили спортивные карьеры и перешли на работу в федерации. Окончательное решение, смогут ли они поехать на Олимпиаду в Пхёнчхан, должен принять МОК.

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