Сборная России вернулась на первое место медального зачета Сочи-2014

После решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, оправдавшего 28 российских спортсменов, восстановлены девять ранее аннулированных медалей
Сочи-2014, и сборная России вернулась на первое место в общем зачете.
По итогам решения CAS сборной России вернут два золота, шесть серебряных наград и одну бронзовую медаль:
Золото: Александр Легков (лыжная гонка на 50 км), Александр Третьяков (скелетон).
Серебро: Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, 500 м); Максим Вылегжанин (лыжная гонка на 50 км); Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Легков и Вылегжанин (лыжная эстафета 4х10 км); Вылегжанин/Никита Крюков (командный спринт); Альберт Демченко (сани) и сборная России по санному спорту в составе Демченко, Татьяны Ивановой, Денисьева/Антонова в эстафете.
Бронза: Елена Никитина (скелетон).
Среди оправданных медалистов Сочи-2014 — бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, завоевавшие золото в четверке под управлением Александра Зубкова. Однако санкции в отношении Зубкова, ныне возглавляющего Федерацию бобслея России, и еще одного бобслеиста из четверки — Алексея Воеводы CAS оставил в силе, поэтому золотые медали им возвращены не будут.
Многие из оправданных олимпийцев уже завершили спортивные карьеры и перешли на работу в федерации. Окончательное решение, смогут ли они поехать на Олимпиаду в Пхёнчхан, должен принять МОК.
Золото: Александр Легков (лыжная гонка на 50 км), Александр Третьяков (скелетон).
Серебро: Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, 500 м); Максим Вылегжанин (лыжная гонка на 50 км); Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Легков и Вылегжанин (лыжная эстафета 4х10 км); Вылегжанин/Никита Крюков (командный спринт); Альберт Демченко (сани) и сборная России по санному спорту в составе Демченко, Татьяны Ивановой, Денисьева/Антонова в эстафете.
Бронза: Елена Никитина (скелетон).
Среди оправданных медалистов Сочи-2014 — бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, завоевавшие золото в четверке под управлением Александра Зубкова. Однако санкции в отношении Зубкова, ныне возглавляющего Федерацию бобслея России, и еще одного бобслеиста из четверки — Алексея Воеводы CAS оставил в силе, поэтому золотые медали им возвращены не будут.
Многие из оправданных олимпийцев уже завершили спортивные карьеры и перешли на работу в федерации. Окончательное решение, смогут ли они поехать на Олимпиаду в Пхёнчхан, должен принять МОК.
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