Медведев назвал постыдным решение МОК не пустить оправданных россиян в Пхёнчхан

Премьер РФ Дмитрий Медведев жестко раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК), который не пустил российских спортсменов на
Олимпиаду-2018, несмотря на оправдательное решение спортивного арбитража.
Сообщение с критикой МОК Медведев разместил на своей странице в Facebook.
Дмитрий Медведев: «Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное».
По словам премьера, это решение было принято группой людей, поставивших себя над судом и Международным олимпийским комитетом, а также над спортсменами и болельщиками.
Дмитрий Медведев: «Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель — причинить политический ущерб нашей стране».
Медведев напомнил, что спортивный суд был создан специально для решения подобных ситуаций. Не признав его решение, «комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права», добавил он.
Ранее комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 13 спортсменам и двум тренерам в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде. Комиссия не стала принимать во внимание решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего российских спортсменов.
Глава МОК Томас Бах, открывая 132-ю сессию комитета, заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду. Министр спорта РФ Павел Колобков со своей стороны отметил, что МОК должен признавать решения суда, а отказ это сделать в итоге отразится на всем олимпийском движении.
Дмитрий Медведев: «Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное».
По словам премьера, это решение было принято группой людей, поставивших себя над судом и Международным олимпийским комитетом, а также над спортсменами и болельщиками.
Дмитрий Медведев: «Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель — причинить политический ущерб нашей стране».
Медведев напомнил, что спортивный суд был создан специально для решения подобных ситуаций. Не признав его решение, «комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права», добавил он.
— English text below -Опубликовано Дмитрием Медведевым 5 февраля 2018 г.
Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированн…
Ранее комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 13 спортсменам и двум тренерам в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде. Комиссия не стала принимать во внимание решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего российских спортсменов.
Глава МОК Томас Бах, открывая 132-ю сессию комитета, заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду. Министр спорта РФ Павел Колобков со своей стороны отметил, что МОК должен признавать решения суда, а отказ это сделать в итоге отразится на всем олимпийском движении.
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