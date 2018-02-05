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    Глава Минспорта: МОК нарушил свои же нормативные акты

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    • Фото: Гердо Владимир / ТАСС
    Глава Минспорта: МОК нарушил свои же нормативные акты

    Глава Минспорта: МОК нарушил свои же нормативные акты

    Глава Минспорта: МОК нарушил свои же нормативные акты
  • Фото: Гердо Владимир / ТАСС

    • Международный олимпийский комитет, отказавший в приглашении на Олимпиаду 15 оправданным судом россиянам, нарушил свои же нормативные акты, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

    Глава Минспорта напомнил, что МОК должен признавать решения суда.

    Павел Колобков: «МОК руководствуется своей хартией, и там говорится о том, что решение суда является основным и главным решением, и МОК должен признавать решение суда. Это заявление МОК странное, оно нарушает свои же (МОК) нормативные акты. Это скажется на олимпийском движении».

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    Сейчас, по словам министра, спортсмены и их адвокаты изучают «возможные варианты реагирования», хотя «МОК выразил однозначную позицию».

    Вместе с тем Колобков призвал не искать врагов вовне.

    Павел Колобков: «Надо работать со всеми спортивными организациями, доказывать правоту. Я бы не стал искать врагов, это очень неконструктивная позиция».

    Что касается уже приехавших в Пхёнчхан россиян, то отношение к ним, по словам главы Минспорта, положительное, хотя провокаций исключать нельзя.

    Павел Колобков: «Да, иногда случаются странные случаи, но в целом отношение к нашим спортсменам положительное. Уверен, что со стороны Южной Кореи к нашим ребятам будет хорошее отношение. Невозможно исключать провокационных действий, но уверен, что в Пхёнчхане все будет нормально».

    Ранее сегодня глава МОК Томас Бах, открывая 132-ю сессию комитета, заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду.
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