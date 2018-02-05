Юристы готовят новые иски в защиту отстраненных от Олимпиады россиян

Комиссия Международного олимпийского комитета отказалась приглашать на Игры в Пхёнчхане 13 российских атлетов и двух тренеров. Речь идет о тех, кого ранее пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах, но недавно оправдали решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Однако даже эта победа не смогла обеспечить россиянам путевку в Южную Корею.
Решение комиссии под руководством экс-министра спорта Франции Фурнейрон опубликовано на сайте МОК. Из его мотивированной части следует, что решение CAS снять с оправданных спортсменов запрет на участие в Олимпиадах вообще вовсе не означает, что они должны принять участие в Играх уже в этом году. Поэтому комиссия МОК единогласно решила не приглашать россиян в Пхёнчхан.
Артём Пацев, спортивный юрист: «Я надеялся, что МОК воспримет тот подход о недоказанности выводов об их вине, который был продемонстрирован в решении CAS, и более разумно подойдет к определению того, кто приглашен на Игры с учетом высокого статуса этих спортсменов. Такими непоследовательными решениями, противоречащими духу фундаментальных принципов олимпизма, Олимпийской хартии руководство МОК ставит под сомнение свою профпригодность».
Теперь российская сторона намерена продолжить в судебном порядке отстаивать честь своих спортсменов и предъявить миллионные иски к авторам докладов о допинге в российском спорте в гражданских судах Канады и Швейцарии.
Подробности — в видеоматериале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Артём Пацев, спортивный юрист: «Я надеялся, что МОК воспримет тот подход о недоказанности выводов об их вине, который был продемонстрирован в решении CAS, и более разумно подойдет к определению того, кто приглашен на Игры с учетом высокого статуса этих спортсменов. Такими непоследовательными решениями, противоречащими духу фундаментальных принципов олимпизма, Олимпийской хартии руководство МОК ставит под сомнение свою профпригодность».
Теперь российская сторона намерена продолжить в судебном порядке отстаивать честь своих спортсменов и предъявить миллионные иски к авторам докладов о допинге в российском спорте в гражданских судах Канады и Швейцарии.
Подробности — в видеоматериале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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