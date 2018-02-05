Глава МОК объяснил решение не приглашать оправданных россиян на Олимпиаду

Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выступая на церемонии открытия
132-й сессии МОК.
Глава МОК подчеркнул, что комитет «отстаивал принцип индивидуального правосудия», поэтому предоставил возможность отдельным «чистым» спортсменам из России соревноваться в Пхёнчхане, но в самых строгих условиях.
Томас Бах, президент МОК: «Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их „чистоте“, кроме того, они прошли на 50% больше тестов, чем спортсмены из других стран».
По словам главы МОК, «такую же строгую процедуру» комитет применил и к тем спортсменам, апелляции которых удовлетворил Спортивный арбитражный суд, и самого по себе снятия санкций для приглашения на Игры оказалось недостаточно.
Томас Бах: «Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов».
Бах также выразил надежду, что российские спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде под нейтральным флагом, продемонстрируют пример нетерпимости к допингу остальным атлетам.
Томас Бах: «Приглашенные на Игры российские спортсмены могут стать послами нового поколения, образцами для изменений в культуре российского спорта. Они могут показать своим коллегам: если вы чисты, никаких санкций за нарушения других к вам применено не будет. Теперь все зависит от российской стороны и от того, хотят ли они возвращения в олимпийское движение. Наша специальная группа будет наблюдать за ходом событий и вынесет свои рекомендации исполкому МОК в конце Олимпиады».
Ранее комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 13 спортсменам и двум тренерам, оправданным CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде. В Кремле выразили сожаление в связи с этим решением, но пообещали продолжать контакты с МОК с целью защиты спортсменов.
Томас Бах, президент МОК: «Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их „чистоте“, кроме того, они прошли на 50% больше тестов, чем спортсмены из других стран».
По словам главы МОК, «такую же строгую процедуру» комитет применил и к тем спортсменам, апелляции которых удовлетворил Спортивный арбитражный суд, и самого по себе снятия санкций для приглашения на Игры оказалось недостаточно.
Томас Бах: «Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов».
Бах также выразил надежду, что российские спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде под нейтральным флагом, продемонстрируют пример нетерпимости к допингу остальным атлетам.
Томас Бах: «Приглашенные на Игры российские спортсмены могут стать послами нового поколения, образцами для изменений в культуре российского спорта. Они могут показать своим коллегам: если вы чисты, никаких санкций за нарушения других к вам применено не будет. Теперь все зависит от российской стороны и от того, хотят ли они возвращения в олимпийское движение. Наша специальная группа будет наблюдать за ходом событий и вынесет свои рекомендации исполкому МОК в конце Олимпиады».
Ранее комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 13 спортсменам и двум тренерам, оправданным CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде. В Кремле выразили сожаление в связи с этим решением, но пообещали продолжать контакты с МОК с целью защиты спортсменов.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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