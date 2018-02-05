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    В Кремле отреагировали на отказ МОК пригласить оправданных россиян на ОИ-2018. МОК, Олимпиада, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле отреагировали на отказ МОК пригласить оправданных россиян на ОИ-2018

    В Кремле отреагировали на отказ МОК пригласить оправданных россиян на ОИ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    В Кремле отреагировали на отказ МОК пригласить оправданных россиян на <nobr>ОИ-2018</nobr>

    В Кремле отреагировали на отказ МОК пригласить оправданных россиян на ОИ-2018

    В Кремле отреагировали на отказ МОК пригласить оправданных россиян на <nobr>ОИ-2018</nobr>
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

      • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета, которая отказала в допуске на Олимпиаду оправданным российским спортсменам.

      13 российских спортсменов и два тренера, которых дисквалифицировали из-за обвинений в употреблении допинга, были оправданы Спортивным арбитражным судом. Однако решение об их допуске на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане принимал МОК. В итоге они не получили приглашения на Игры. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

      Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Спортивного арбитражного суда должно было снять претензии в адрес российских спортсменов. Как он отметил, в Кремле искренне сожалеют из-за отказа Международного олимпийского комитета не приглашать оправданных россиян на Игры в Пхёнчхан. Тем не менее Россия продолжит контакты с МОК для защиты интересов российских спортсменов и их участия в Олимпиаде.

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      Дмитрий Песков      : «Мы сожалеем в связи с этим решением, считаем, что решение CAS должно снять какие-либо подозрения в отношении спортсменов РФ, мы убеждены в этом, и решение арбитража подтвердило необоснованность этих подозрений. Но, несмотря на эти сожаления, мы продолжаем общение по экспертным каналам с МОК: первое — это по треку защиты интересов наших спортсменов и восстановления справедливости, второе — в плане обеспечения участия наших атлетов из России в Олимпийских играх в Пхёнчхане».
      Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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