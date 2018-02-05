В Кремле отреагировали на отказ МОК пригласить оправданных россиян на ОИ-2018

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета, которая отказала в допуске на Олимпиаду оправданным российским спортсменам.
13 российских спортсменов и два тренера, которых дисквалифицировали из-за обвинений в употреблении допинга, были оправданы Спортивным арбитражным судом. Однако решение об их допуске на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане принимал МОК. В итоге они не получили приглашения на Игры. Ситуацию прокомментировали в Кремле.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Спортивного арбитражного суда должно было снять претензии в адрес российских спортсменов. Как он отметил, в Кремле искренне сожалеют из-за отказа Международного олимпийского комитета не приглашать оправданных россиян на Игры в Пхёнчхан. Тем не менее Россия продолжит контакты с МОК для защиты интересов российских спортсменов и их участия в Олимпиаде.
Дмитрий Песков: «Мы сожалеем в связи с этим решением, считаем, что решение CAS должно снять какие-либо подозрения в отношении спортсменов РФ, мы убеждены в этом, и решение арбитража подтвердило необоснованность этих подозрений. Но, несмотря на эти сожаления, мы продолжаем общение по экспертным каналам с МОК: первое — это по треку защиты интересов наших спортсменов и восстановления справедливости, второе — в плане обеспечения участия наших атлетов из России в Олимпийских играх в Пхёнчхане».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Спортивного арбитражного суда должно было снять претензии в адрес российских спортсменов. Как он отметил, в Кремле искренне сожалеют из-за отказа Международного олимпийского комитета не приглашать оправданных россиян на Игры в Пхёнчхан. Тем не менее Россия продолжит контакты с МОК для защиты интересов российских спортсменов и их участия в Олимпиаде.
Дмитрий Песков: «Мы сожалеем в связи с этим решением, считаем, что решение CAS должно снять какие-либо подозрения в отношении спортсменов РФ, мы убеждены в этом, и решение арбитража подтвердило необоснованность этих подозрений. Но, несмотря на эти сожаления, мы продолжаем общение по экспертным каналам с МОК: первое — это по треку защиты интересов наших спортсменов и восстановления справедливости, второе — в плане обеспечения участия наших атлетов из России в Олимпийских играх в Пхёнчхане».
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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