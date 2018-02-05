CAS пообещал изучить критику главы МОК

Спортивный арбитражный суд пообещал тщательно изучить критику главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха в адрес суда после оправдания 28 российских спортсменов.
Глава CAS Джон Коутс отметил, что принял во внимание обеспокоенность МОК.
Джон Коутс: «Спортсмены имеют право на то, чтобы доверять судебным процессам на всех уровнях, особенно если речь идет о CAS. CAS услышал комментарии президента МОК Томаса Баха и принял во внимание выраженную им обеспокоенность, CAS тщательно изучит этот вопрос».
По словам Коутса, мотивировочная часть решения по делам 39 российских спортсменов будет опубликована в ближайшее время.
Джон Коутс: «Мотивировочная часть решений в делах особой важности имеет решающее значение. Коллегии арбитров по делам 39 российских спортсменов работают над этим, мы с нетерпением ждем скорейшей публикации мотивировочной части. CAS будет продолжать развиваться, чтобы обеспечить высокое качество судебной практики».
Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты на Играх- 2014 восстановлены. Вердикт МОК в отношении еще 11 россиян оставлен в силе, за исключением того, что пожизненное отстранение от Олимпиад заменено на отстранение только от Игр в Пхёнчхане.
Глава МОК Томас Бах заявил, что разочарован решением суда, а внутренняя структура CAS требует реформы. Он, в частности, отметил, что «CAS должен изменить свою структуру так, чтобы мог обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции».
Тем временем специальная комиссия МОК уже объявила, что 13 российских спортсменов и два тренера, которые получили дисквалификацию из-за обвинений в допинге, но позднее были оправданы CAS, не смогут поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане.
Джон Коутс: «Спортсмены имеют право на то, чтобы доверять судебным процессам на всех уровнях, особенно если речь идет о CAS. CAS услышал комментарии президента МОК Томаса Баха и принял во внимание выраженную им обеспокоенность, CAS тщательно изучит этот вопрос».
По словам Коутса, мотивировочная часть решения по делам 39 российских спортсменов будет опубликована в ближайшее время.
Джон Коутс: «Мотивировочная часть решений в делах особой важности имеет решающее значение. Коллегии арбитров по делам 39 российских спортсменов работают над этим, мы с нетерпением ждем скорейшей публикации мотивировочной части. CAS будет продолжать развиваться, чтобы обеспечить высокое качество судебной практики».
Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты на Играх- 2014 восстановлены. Вердикт МОК в отношении еще 11 россиян оставлен в силе, за исключением того, что пожизненное отстранение от Олимпиад заменено на отстранение только от Игр в Пхёнчхане.
Глава МОК Томас Бах заявил, что разочарован решением суда, а внутренняя структура CAS требует реформы. Он, в частности, отметил, что «CAS должен изменить свою структуру так, чтобы мог обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции».
Тем временем специальная комиссия МОК уже объявила, что 13 российских спортсменов и два тренера, которые получили дисквалификацию из-за обвинений в допинге, но позднее были оправданы CAS, не смогут поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане.
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