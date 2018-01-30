Глава Минфина США: «кремлевский доклад» приведет к новым санкциям

Во время выступления в конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что опубликованной «кремлевский список» будет иметь последствия.
Стивен Мнучин заявил, что подготовка санкций одновременно с «кремлевским списком» не входила в задачи Минфина США. Но, по словам министра, так называемый кремлевский доклад, в который вошли высокопоставленные российские чиновники и крупные бизнесмены, в конечном итоге приведет к введению новых антироссийских санкций. Об этом он заявил в конгрессе, передает «Интерфакс». При этом глава Минфина США не стал уточнять, будут ли применяться санкционные меры к России в целом или в отношении конкретных фигурантов списка.
Минфин США опубликовал «кремлевский список» в ночь на вторник, но этот документ не является санкционным. В нем значатся имена 114 высокопоставленных госслужащих и 96 крупных бизнесменов. В частности, в нем оказались премьер-министр Дмитрий Медведев и все члены правительства, а также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимира Путина в документе нет. Президент с юмором отнесся к этой ситуации, заявив, что ему обидно из-за отсутствия его имени в списке.
Минфин США опубликовал «кремлевский список» в ночь на вторник, но этот документ не является санкционным. В нем значатся имена 114 высокопоставленных госслужащих и 96 крупных бизнесменов. В частности, в нем оказались премьер-министр Дмитрий Медведев и все члены правительства, а также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимира Путина в документе нет. Президент с юмором отнесся к этой ситуации, заявив, что ему обидно из-за отсутствия его имени в списке.
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