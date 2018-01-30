Противники Трампа назвали «кремлевский список» его признанием в любви к России

Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад. В список вошло все российское правительство, администрация президента РФ и многие известные бизнесмены. Реальных ограничений против фигурантов перечня Вашингтон не вводит.
Опубликовали «кремлевский доклад» за 12 минут до полуночи по американскому времени, когда уже истекал срок, отведенный Белому дому конгрессом. Словно оттягивали до самого последнего момента. А несколькими часами ранее администрация Дональда Трампа объявила, что решила пока не вводить дополнительные санкции против России. Мол, и те, что уже есть, вполне работают.
Многие американские политики такой шаг Трампа не оценили. «Кремлевский доклад» для них — слабое утешение. Им хотелось новых антироссийских санкций, и отказ президента США их вводить тут уже назвали очередным признанием Трампа в любви к России.
В так называемый кремлевский доклад министерства финансов США попали 210 человек — 114 политиков и чиновников и 96 бизнесменов. В списке все российское правительство, включая премьера Дмитрия Медведева, все министры вместе с главой МИД Сергеем Лавровым, руководство администрации президента России, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы федеральных служб и госкомпаний.
Среди бизнесменов — россияне, состояние которых превышает 1 миллиард долларов. Это и Роман Абрамович, и Олег Дерипаска, и Владимир Потанин, и Вагит Алекперов и многие другие. Также в этом докладе оказались российские компании с доходом не меньше двух миллиардов долларов в год и с госучастием как минимум 25%.
Константин Блохин, эксперт центра исследований проблем безопасности РАН: «Эти санкции должны спровоцировать внутриполитическую борьбу в элите РФ, так как они нацелены на ближний круг Владимира Путина. Они, по мнению американских аналитиков, должны попытаться спровоцировать этих олигархов, этих бизнесменов, которые окружают Владимира Путина, к изменению его взглядов».
С формальной точки зрения список не содержит никаких санкционных требований. Это просто перечень имен, составленный Госдепартаментом и Национальной разведкой США по закону о противодействии влиянию России, принятому конгрессом летом 2017 года.
Но в Вашингтоне явно рассчитывают, что одно попадание в список окажется своеобразной «черной меткой» и может оттолкнуть, например, западные банки и компании от сотрудничества с теми, кто в нем указан.
Кроме того, документ может послужить основой для дальнейших санкций, если Белый дом решит ввести новые ограничительные меры против российских политиков или бизнеса.
Причем опубликована только часть списка, есть еще и засекреченный перечень. Какие фамилии перечислены там, неизвестно, указывается только, что в секретном — чиновники рангом ниже тех, чьи имена опубликованы, и бизнесмены с состоянием меньше миллиарда долларов. То есть на карандаш в Вашингтоне постарались взять всех, кого только можно.
В России считают, что это очевидная попытка расколоть общество накануне предстоящих президентских выборов.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Многие американские политики такой шаг Трампа не оценили. «Кремлевский доклад» для них — слабое утешение. Им хотелось новых антироссийских санкций, и отказ президента США их вводить тут уже назвали очередным признанием Трампа в любви к России.
В так называемый кремлевский доклад министерства финансов США попали 210 человек — 114 политиков и чиновников и 96 бизнесменов. В списке все российское правительство, включая премьера Дмитрия Медведева, все министры вместе с главой МИД Сергеем Лавровым, руководство администрации президента России, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы федеральных служб и госкомпаний.
Среди бизнесменов — россияне, состояние которых превышает 1 миллиард долларов. Это и Роман Абрамович, и Олег Дерипаска, и Владимир Потанин, и Вагит Алекперов и многие другие. Также в этом докладе оказались российские компании с доходом не меньше двух миллиардов долларов в год и с госучастием как минимум 25%.
Константин Блохин, эксперт центра исследований проблем безопасности РАН: «Эти санкции должны спровоцировать внутриполитическую борьбу в элите РФ, так как они нацелены на ближний круг Владимира Путина. Они, по мнению американских аналитиков, должны попытаться спровоцировать этих олигархов, этих бизнесменов, которые окружают Владимира Путина, к изменению его взглядов».
С формальной точки зрения список не содержит никаких санкционных требований. Это просто перечень имен, составленный Госдепартаментом и Национальной разведкой США по закону о противодействии влиянию России, принятому конгрессом летом 2017 года.
Но в Вашингтоне явно рассчитывают, что одно попадание в список окажется своеобразной «черной меткой» и может оттолкнуть, например, западные банки и компании от сотрудничества с теми, кто в нем указан.
Кроме того, документ может послужить основой для дальнейших санкций, если Белый дом решит ввести новые ограничительные меры против российских политиков или бизнеса.
Причем опубликована только часть списка, есть еще и засекреченный перечень. Какие фамилии перечислены там, неизвестно, указывается только, что в секретном — чиновники рангом ниже тех, чьи имена опубликованы, и бизнесмены с состоянием меньше миллиарда долларов. То есть на карандаш в Вашингтоне постарались взять всех, кого только можно.
В России считают, что это очевидная попытка расколоть общество накануне предстоящих президентских выборов.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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