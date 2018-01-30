«Обидно»: Путин пошутил об отсутствии своего имени в «кремлевском списке» США

Президент России отреагировал на публикацию «кремлевского списка» США, в который вошли 114 высокопоставленных госслужащих и 96 крупных бизнесменов из России.
Президент с юмором воспринял публикацию Минфином США так называемого кремлевского списка, передает РИА Новости. Во время встречи Путина с доверенными лицами его избирательного штаба президенту задали вопрос, как он относится к тому, что не попал в американский список. В ответ Путин заявил: «Обидно».
При этом Путин добавил, что публикация данного документа — это, безусловно, недружественный акт, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносят вред, безусловно, международным отношениям в целом».
Путин добавил, что пока не видел этот список, но с утра президента проинформировали о его публикации. Комментируя ситуацию, Путин подчеркнул, что нужно сосредоточиться на внутренних вопросах.
Владимир Путин: «Нам больше всего с вами нужно думать о себе, нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, повышением обороноспособности».
И если следовать такому курсу, то придет осознание, что «нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие».
Владимир Путин: «Вот самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом — собака лает, а караван идет».
В «кремлевский список» вошли 210 человек. Притом он поделен на несколько частей: администрация президента, кабинет министров, «политические лидеры» и «олигархи». В списке оказались все члены правительства России, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев. Имени Владимира Путина в документе нет.
Стоит отметить, что список не является санкционным. Никакие ограничения автоматически против внесенных в него лиц не вводятся. «Кремлеский список» был представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В Москве уже отреагировали на публикацию данного документа. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что де-факто все фигуранты списка названы врагами США.
При этом Путин добавил, что публикация данного документа — это, безусловно, недружественный акт, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносят вред, безусловно, международным отношениям в целом».
Путин добавил, что пока не видел этот список, но с утра президента проинформировали о его публикации. Комментируя ситуацию, Путин подчеркнул, что нужно сосредоточиться на внутренних вопросах.
Владимир Путин: «Нам больше всего с вами нужно думать о себе, нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, повышением обороноспособности».
И если следовать такому курсу, то придет осознание, что «нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие».
Владимир Путин: «Вот самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом — собака лает, а караван идет».
В «кремлевский список» вошли 210 человек. Притом он поделен на несколько частей: администрация президента, кабинет министров, «политические лидеры» и «олигархи». В списке оказались все члены правительства России, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев. Имени Владимира Путина в документе нет.
Стоит отметить, что список не является санкционным. Никакие ограничения автоматически против внесенных в него лиц не вводятся. «Кремлеский список» был представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В Москве уже отреагировали на публикацию данного документа. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что де-факто все фигуранты списка названы врагами США.
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