Как российские чиновники отреагировали на «кремлевский список» США

В России публикацию «кремлевского списка» восприняли спокойно. Большинство тех, кто вошел в сам перечень, этому и вовсе не удивились.
Публикация «кремлевского списка» является очередной попыткой США повлиять на российскую внутреннюю политику. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин: «Введение новых санкций — очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику. Однако когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США».
По его словам, заложниками амбиций представителей американской элиты станут «простые люди», передает РИА Новости. А меры, которые хотят предпринять американские власти, «затронут многие государства», добавил спикер Госдумы.
Министр культуры РФ Владимир Мединский воспринял попадание в список спокойно, поскольку не имеет никаких интересов в США, передает «Интерфакс».
Владимир Мединский: «Поскольку я всегда связывал свою жизнь и работу исключительно с Россией и у меня нет ни в США, ни за рубежом ни денег, ни имущества, ни каких-то интересов, то наличие или отсутствие моей фамилии в этом списке — это ровно последнее, что меня в этой жизни интересует».
На работе МЧС России включение в американский список главы ведомства Владимира Пучкова никак не отразится. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Из сообщения пресс-службы: «Катастрофы не знают границ. Они происходят независимо от списков и не согласно спискам. МЧС России как работало, так и будет работать, оказывая помощь всем странам, кто в ней нуждается. И, разумеется, в случае необходимости мы готовы помогать и США».
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что настоящая цель американских санкций — нанести долгосрочный вред российскому нефтяному сектору. Но несмотря на это, компания успешно развивается. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова считает попадание в «кремлевский список» позитивной оценкой своей деятельности, а губернатор Петербурга Георгий Полтавченко воспринял это как признание его заслуг перед Россией.
«Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который Дональд Трамп подписал в июле 2017 года. В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов.
Незасекреченная часть «кремлевского списка» Минфина США
Вячеслав Володин: «Введение новых санкций — очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику. Однако когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США».
По его словам, заложниками амбиций представителей американской элиты станут «простые люди», передает РИА Новости. А меры, которые хотят предпринять американские власти, «затронут многие государства», добавил спикер Госдумы.
Министр культуры РФ Владимир Мединский воспринял попадание в список спокойно, поскольку не имеет никаких интересов в США, передает «Интерфакс».
Владимир Мединский: «Поскольку я всегда связывал свою жизнь и работу исключительно с Россией и у меня нет ни в США, ни за рубежом ни денег, ни имущества, ни каких-то интересов, то наличие или отсутствие моей фамилии в этом списке — это ровно последнее, что меня в этой жизни интересует».
На работе МЧС России включение в американский список главы ведомства Владимира Пучкова никак не отразится. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Из сообщения пресс-службы: «Катастрофы не знают границ. Они происходят независимо от списков и не согласно спискам. МЧС России как работало, так и будет работать, оказывая помощь всем странам, кто в ней нуждается. И, разумеется, в случае необходимости мы готовы помогать и США».
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что настоящая цель американских санкций — нанести долгосрочный вред российскому нефтяному сектору. Но несмотря на это, компания успешно развивается. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова считает попадание в «кремлевский список» позитивной оценкой своей деятельности, а губернатор Петербурга Георгий Полтавченко воспринял это как признание его заслуг перед Россией.
«Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который Дональд Трамп подписал в июле 2017 года. В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов.
Незасекреченная часть «кремлевского списка» Минфина США
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