Песков: фигуранты «кремлевского списка» де-факто названы врагами США

Вашингтон
де-факто назвал всех фигурантов «кремлевского списка» врагами США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, имя которого также числится в докладе американского Минфина.
Песков напомнил, что доклад представлен в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Дмитрий Песков: «Де-факто все названы врагами США. Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, то увидите, что это все делается в соответствии с законом о противодействии врагам США. Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление».
Несмотря на это, Песков призвал воздержаться от эмоций и спокойно изучить документ, потому что «пока вопросов больше, чем ответов».
Дмитрий Песков: «Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно предаваться эмоциям, сначала нужно все понять, а потом уже сформулировать позицию на этот счет».
Песков также добавил, что Владимир Путин, вероятнее всего, даст оценку «кремлевскому докладу» США на встрече с доверенными лицами, которая пройдет сегодня в Гостином дворе.
В незасекреченной версии «кремлевского списка» — имена 210 человек. Он поделен на несколько частей: администрация президента, кабинет министров, «политические лидеры» и «олигархи». В список внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство администрации президента, главы ряда госкорпораций, госбанков и компаний с госучастием, руководители силовых структур, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет 1 млрд долларов и более. Отмечается также, что в засекреченном приложении к докладу могут фигурировать лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц.
Однако список не является санкционным. Как подчеркнули в Минфине США, автоматически никакие ограничения против его фигурантов не вводятся.
Дмитрий Песков: «Де-факто все названы врагами США. Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, то увидите, что это все делается в соответствии с законом о противодействии врагам США. Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление».
Несмотря на это, Песков призвал воздержаться от эмоций и спокойно изучить документ, потому что «пока вопросов больше, чем ответов».
Дмитрий Песков: «Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно предаваться эмоциям, сначала нужно все понять, а потом уже сформулировать позицию на этот счет».
Песков также добавил, что Владимир Путин, вероятнее всего, даст оценку «кремлевскому докладу» США на встрече с доверенными лицами, которая пройдет сегодня в Гостином дворе.
В незасекреченной версии «кремлевского списка» — имена 210 человек. Он поделен на несколько частей: администрация президента, кабинет министров, «политические лидеры» и «олигархи». В список внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство администрации президента, главы ряда госкорпораций, госбанков и компаний с госучастием, руководители силовых структур, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет 1 млрд долларов и более. Отмечается также, что в засекреченном приложении к докладу могут фигурировать лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц.
Однако список не является санкционным. Как подчеркнули в Минфине США, автоматически никакие ограничения против его фигурантов не вводятся.
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