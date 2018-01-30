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    «Значение стремится к нулю»: Медведев прокомментировал «кремлевский список» США

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    «Значение стремится к нулю»: Медведев прокомментировал «кремлевский список» США

    «Значение стремится к нулю»: Медведев прокомментировал «кремлевский список» США

    Дмитрий Медведев в шутливой форме прокомментировал публикацию «кремлевского доклада» Минфина США. В него попал весь состав правительства РФ во главе с премьер-министром.

    Медведев отметил, что это та ситуация, когда непопадание в этот список — повод уволиться.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Но мы, конечно, так поступать не будем. Очевидно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда существующих органов власти, существующая в нашей стране, и список дополнен представителями крупнейшего российского бизнеса, которые покрывают, по сути, всю российскую экономику».

    По словам Медведева, «значение этого списка — зеро, оно стремится к нулю».

    Премьер пояснил: если бы была обратная ситуация и Москва подготовила бы список, в который бы включили «администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат, Верховный суд, офис генерального прокурора, что бы произошло в Америке — ничего».

    Дмитрий Медведев: «То же самое произойдет и в нашей стране — ничего».

    Ранее сегодня насчет отсутствия своего имени в «кремлевском списке» пошутил Владимир Путин. Президент заявил, что ему «обидно», но при этом добавил, что публикация данного документа — это, безусловно, недружественный акт.

    Незасекреченная часть «кремлевского списка» Минфина США

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