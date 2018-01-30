«Значение стремится к нулю»: Медведев прокомментировал «кремлевский список» США

Дмитрий Медведев в шутливой форме прокомментировал публикацию «кремлевского доклада» Минфина США. В него попал весь состав правительства РФ во главе с
премьер-министром.
Медведев отметил, что это та ситуация, когда непопадание в этот список — повод уволиться.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Но мы, конечно, так поступать не будем. Очевидно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда существующих органов власти, существующая в нашей стране, и список дополнен представителями крупнейшего российского бизнеса, которые покрывают, по сути, всю российскую экономику».
По словам Медведева, «значение этого списка — зеро, оно стремится к нулю».
Премьер пояснил: если бы была обратная ситуация и Москва подготовила бы список, в который бы включили «администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат, Верховный суд, офис генерального прокурора, что бы произошло в Америке — ничего».
Дмитрий Медведев: «То же самое произойдет и в нашей стране — ничего».
Ранее сегодня насчет отсутствия своего имени в «кремлевском списке» пошутил Владимир Путин. Президент заявил, что ему «обидно», но при этом добавил, что публикация данного документа — это, безусловно, недружественный акт.
Незасекреченная часть «кремлевского списка» Минфина США
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Но мы, конечно, так поступать не будем. Очевидно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда существующих органов власти, существующая в нашей стране, и список дополнен представителями крупнейшего российского бизнеса, которые покрывают, по сути, всю российскую экономику».
По словам Медведева, «значение этого списка — зеро, оно стремится к нулю».
Премьер пояснил: если бы была обратная ситуация и Москва подготовила бы список, в который бы включили «администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат, Верховный суд, офис генерального прокурора, что бы произошло в Америке — ничего».
Дмитрий Медведев: «То же самое произойдет и в нашей стране — ничего».
Ранее сегодня насчет отсутствия своего имени в «кремлевском списке» пошутил Владимир Путин. Президент заявил, что ему «обидно», но при этом добавил, что публикация данного документа — это, безусловно, недружественный акт.
Незасекреченная часть «кремлевского списка» Минфина США
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