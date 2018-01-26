МОК опубликовал правила поведения российской делегации в Пхёнчхане

Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения российских спортсменов, которые будут выступать на
Играх-2018 в Пхёнчхане под олимпийским флагом, и остальных членов делегации.
«Олимпийским атлетам из России», приехавшим на соревнования, предписано отказаться от любой формы публичной активности с использованием российских символов. Запрет касается и соцсетей.
МОК: «Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России».
Вывешивать российский флаг в олимпийской деревне спортсменам и их сопровождающим можно только в спальнях и закрытых помещениях и исключительно с предварительного одобрения МОК.
Россиянам также запрещено участие в альтернативных церемониях награждения, из-за чего в Пхёнчхане было решено не открывать «Русский дом».
Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена.
Накануне МОК назвал условия использования российского флага на Олимпиаде болельщиками и опубликовал список из 17 критериев, на основании которых не допустил до Игр многих спортсменов, в том числе лидеров сборных.
В итоговую российскую заявку на Олимпиаду вошли 169 атлетов, вместе с сопровождающими — 340 человек. Как пояснили в ОКР, «в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК».
МОК: «Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России».
Вывешивать российский флаг в олимпийской деревне спортсменам и их сопровождающим можно только в спальнях и закрытых помещениях и исключительно с предварительного одобрения МОК.
Россиянам также запрещено участие в альтернативных церемониях награждения, из-за чего в Пхёнчхане было решено не открывать «Русский дом».
Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена.
IOC issues «Conduct Guidelines» for «Olympic Athlete from Russia» delegation https://t.co/1ahUWnpuGa— IOC MEDIA (@iocmedia) January 26, 2018
Накануне МОК назвал условия использования российского флага на Олимпиаде болельщиками и опубликовал список из 17 критериев, на основании которых не допустил до Игр многих спортсменов, в том числе лидеров сборных.
В итоговую российскую заявку на Олимпиаду вошли 169 атлетов, вместе с сопровождающими — 340 человек. Как пояснили в ОКР, «в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК».
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