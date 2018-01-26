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    МОК опубликовал правила поведения российской делегации в Пхёнчхане

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    • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji
    МОК опубликовал правила поведения российской делегации в Пхёнчхане

    МОК опубликовал правила поведения российской делегации в Пхёнчхане

    МОК опубликовал правила поведения российской делегации в Пхёнчхане
  • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji

    • Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения российских спортсменов, которые будут выступать на Играх-2018 в Пхёнчхане под олимпийским флагом, и остальных членов делегации.

    «Олимпийским атлетам из России», приехавшим на соревнования, предписано отказаться от любой формы публичной активности с использованием российских символов. Запрет касается и соцсетей.

    МОК: «Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России».

    Вывешивать российский флаг в олимпийской деревне спортсменам и их сопровождающим можно только в спальнях и закрытых помещениях и исключительно с предварительного одобрения МОК.

    Россиянам также запрещено участие в альтернативных церемониях награждения, из-за чего в Пхёнчхане было решено не открывать «Русский дом».

    Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена.


    Накануне МОК назвал условия использования российского флага на Олимпиаде болельщиками и опубликовал список из 17 критериев, на основании которых не допустил до Игр многих спортсменов, в том числе лидеров сборных.

    В итоговую российскую заявку на Олимпиаду вошли 169 атлетов, вместе с сопровождающими — 340 человек. Как пояснили в ОКР, «в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК».

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