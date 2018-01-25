МОК назвал условия использования российского флага на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет ответил на запрос относительно возможности использования российского флага болельщиками, которые поедут на Игры в Пхёнчхан.
В МОК подтвердили, что официального запрета на посещение спортивных объектов Олимпиады с флагом России нет и появление триколора на трибунах запрещено быть не может.
Однако в комитете предостерегли от использования российского флага на Олимпиаде «в формате организованной политической демонстрации».
МОК: «Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то мониторинговая группа МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года».
Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы уберечь страну от неприятных сюрпризов после Олимпиады. Бах подчеркнул, что России следует ценить это.
Однако в комитете предостерегли от использования российского флага на Олимпиаде «в формате организованной политической демонстрации».
МОК: «Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то мониторинговая группа МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года».
Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы уберечь страну от неприятных сюрпризов после Олимпиады. Бах подчеркнул, что России следует ценить это.
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