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    МОК назвал условия использования российского флага на Олимпиаде

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    МОК назвал условия использования российского флага на Олимпиаде

    МОК назвал условия использования российского флага на Олимпиаде

    МОК назвал условия использования российского флага на Олимпиаде
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • Международный олимпийский комитет ответил на запрос относительно возможности использования российского флага болельщиками, которые поедут на Игры в Пхёнчхан.

    В МОК подтвердили, что официального запрета на посещение спортивных объектов Олимпиады с флагом России нет и появление триколора на трибунах запрещено быть не может.

    Однако в комитете предостерегли от использования российского флага на Олимпиаде «в формате организованной политической демонстрации».

    МОК: «Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то мониторинговая группа МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года».

    Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что комитет не ставил своей целью унизить Россию, а все принятые относительно спортсменов решения направлены на то, чтобы уберечь страну от неприятных сюрпризов после Олимпиады. Бах подчеркнул, что России следует ценить это.

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