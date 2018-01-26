Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  

    На Играх в Пхёнчхане не откроют «Русский дом»

    9 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji
    На Играх в Пхёнчхане не откроют «Русский дом»

    На Играх в Пхёнчхане не откроют «Русский дом»

    На Играх в Пхёнчхане не откроют «Русский дом»
  • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji

    • Олимпийский комитет России не будет открывать «Русский дом» во время зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане.

    По словам главы ОКР Александра Жукова, для российской стороны есть ограничения на альтернативные церемония награждения во время Игр в Пхёнчхане. По этой причине решили отказаться от «Русского дома», передает РИА Новости.

    Александр Жуков: «ОКР не будет делать „Русский дом“ на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит».

    При этом он отметил, что «Русский дом» может быть открыт в Пхёнчхане силами другой организации, но ОКР этим заниматься не будет.

    «Русский дом» — территория, предназначенная для отдыха спортсменов. Впервые он появился на зимних Играх в 1994 году в Норвегии, позднее его открывали на соревнованиях в Лондоне-2012, Сочи-2014 и Бразилии-2016.

    Напомним, в окончательную заявку российской команды на Олимпиаду в Пхёнчхане вошли 169 спортсменов. Полный список опубликован на сайте ОКР. МОК не выдал приглашения на Олимпиаду ряду ведущих российских спортсменов, среди которых, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристка Ксения Столбова, биатлонист Антон Шипулин.

    смотретьГлава Минспорта пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета
    Глава Минспорта пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета
    Глава Минспорта РФ пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета. А в Кремле заявили об интенсивных контактах с МОК по этому делу.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru