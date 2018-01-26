На Играх в Пхёнчхане не откроют «Русский дом»

Олимпийский комитет России не будет открывать «Русский дом» во время зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане.
По словам главы ОКР Александра Жукова, для российской стороны есть ограничения на альтернативные церемония награждения во время Игр в Пхёнчхане. По этой причине решили отказаться от «Русского дома», передает РИА Новости.
Александр Жуков: «ОКР не будет делать „Русский дом“ на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит».
При этом он отметил, что «Русский дом» может быть открыт в Пхёнчхане силами другой организации, но ОКР этим заниматься не будет.
«Русский дом» — территория, предназначенная для отдыха спортсменов. Впервые он появился на зимних Играх в 1994 году в Норвегии, позднее его открывали на соревнованиях в Лондоне-2012, Сочи-2014 и Бразилии-2016.
Напомним, в окончательную заявку российской команды на Олимпиаду в Пхёнчхане вошли 169 спортсменов. Полный список опубликован на сайте ОКР. МОК не выдал приглашения на Олимпиаду ряду ведущих российских спортсменов, среди которых, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристка Ксения Столбова, биатлонист Антон Шипулин.
Глава Минспорта РФ пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета. А в Кремле заявили об интенсивных контактах с МОК по этому делу.
Александр Жуков: «ОКР не будет делать „Русский дом“ на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит».
При этом он отметил, что «Русский дом» может быть открыт в Пхёнчхане силами другой организации, но ОКР этим заниматься не будет.
«Русский дом» — территория, предназначенная для отдыха спортсменов. Впервые он появился на зимних Играх в 1994 году в Норвегии, позднее его открывали на соревнованиях в Лондоне-2012, Сочи-2014 и Бразилии-2016.
Напомним, в окончательную заявку российской команды на Олимпиаду в Пхёнчхане вошли 169 спортсменов. Полный список опубликован на сайте ОКР. МОК не выдал приглашения на Олимпиаду ряду ведущих российских спортсменов, среди которых, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристка Ксения Столбова, биатлонист Антон Шипулин.
Глава Минспорта РФ пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на Игры атлета. А в Кремле заявили об интенсивных контактах с МОК по этому делу.
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