«Мы на одной волне»: Дональд Трамп провел встречу с Терезой Мэй в Давосе

Трамп прилетел на форум в Давос, где американских президентов не было 20 лет — со времен Билла Клинтона. Правда, встречали Трампа без особой теплоты: за последнее время он успел испортить отношения со многими традиционными партнерами США, включая ближайшего союзника Британию.
Первая встреча в Давосе у Трампа как раз была с Терезой Мэй, к которой он недавно отказался ехать в Лондон. Встреча, тем не менее, прошла в теплой и дружеской обстановке. Ведь, какими бы ни были разногласия между США и Великобританией, Лондон для Вашингтона — это проверенный друг и партнер, проводник американских идей на Европейском континенте. А для Терезы Мэй отношения с Вашингтоном важнее, чем, например, обсуждение Brexit с Брюсселем.
Дональд Трамп: «У нас была отличная дискуссия, мы на одной волне, я думаю, во всех отношениях. У премьер-министра и у меня действительно прекрасные отношения, хотя не все люди верят в это. Был какой-то фальшивый слух, и я хотел это исправить, потому что я очень уважаю премьер-министра Мэй».
С появлением Трампа в Давосе никаких дополнительных мер безопасности не принимали, даже патрульный вертолет в небо поднимать не стали. Известно, что он приехал сюда, чтобы рассказать миру о «величии Америки», о том, что его лозунг «Америка — превыше всего» наиболее верный, и что именно он, Дональд Трамп, лично обеспечивает взрывной рост американской экономики.
В ответ на вопрос одного из журналистов, о том, каков его посыл Давосу, Трамп ответил: «Мир и процветание». После этого прозвучал вопрос о том, считает ли Трамп, что его хорошо примут на форуме.
Дональд Трамп: «Я уже здесь, вы посмотрите и расскажете мне».
Но пока Трамп в Давосе еще не произнес свою программную речь, там все активно обсуждают человекоподобного робота Софию, которую представил сегодня утром гостям форума Герман Греф в рамках дискуссии об искусственном интеллекте.
Подробности — в видеоматериале.
Дональд Трамп: «У нас была отличная дискуссия, мы на одной волне, я думаю, во всех отношениях. У премьер-министра и у меня действительно прекрасные отношения, хотя не все люди верят в это. Был какой-то фальшивый слух, и я хотел это исправить, потому что я очень уважаю премьер-министра Мэй».
С появлением Трампа в Давосе никаких дополнительных мер безопасности не принимали, даже патрульный вертолет в небо поднимать не стали. Известно, что он приехал сюда, чтобы рассказать миру о «величии Америки», о том, что его лозунг «Америка — превыше всего» наиболее верный, и что именно он, Дональд Трамп, лично обеспечивает взрывной рост американской экономики.
В ответ на вопрос одного из журналистов, о том, каков его посыл Давосу, Трамп ответил: «Мир и процветание». После этого прозвучал вопрос о том, считает ли Трамп, что его хорошо примут на форуме.
Дональд Трамп: «Я уже здесь, вы посмотрите и расскажете мне».
Но пока Трамп в Давосе еще не произнес свою программную речь, там все активно обсуждают человекоподобного робота Софию, которую представил сегодня утром гостям форума Герман Греф в рамках дискуссии об искусственном интеллекте.
Подробности — в видеоматериале.
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