Трамп намерен рассказать на форуме в Давосе о «величии Америки»

Президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона в Давос, где примет участие в экономическом форуме.
В своем Twitter Трамп написал, что в Давосе расскажет миру о «величии Америки» и о том, как его действия обеспечивают взрывной рост американской экономики.
Ожидается, что президент США выступит с посланием, в котором объяснит, как заявленная политика «Америка прежде всего» повлияет на глобальную торговлю и безопасность.
Эксперты ранее отмечали, что Трамп едет в Давос, чтобы преподать урок тем, кто на прошлогоднем форуме предрекал экономике США крах из-за его избрания.
В Давос Трамп приедет без супруги. В последний момент Меланья отказалась сопровождать мужа. Произошло это на фоне откровений порноактрисы, заявившей, что у нее был роман с миллиардером в то время, когда он уже был женат на Меланье.
Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better…Our country is finally WINNING again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2018
Ожидается, что президент США выступит с посланием, в котором объяснит, как заявленная политика «Америка прежде всего» повлияет на глобальную торговлю и безопасность.
Эксперты ранее отмечали, что Трамп едет в Давос, чтобы преподать урок тем, кто на прошлогоднем форуме предрекал экономике США крах из-за его избрания.
В Давос Трамп приедет без супруги. В последний момент Меланья отказалась сопровождать мужа. Произошло это на фоне откровений порноактрисы, заявившей, что у нее был роман с миллиардером в то время, когда он уже был женат на Меланье.
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