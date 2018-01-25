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    Трамп намерен рассказать на форуме в Давосе о «величии Америки». США, Трамп Дональд, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп намерен рассказать на форуме в Давосе о «величии Америки»

    Трамп намерен рассказать на форуме в Давосе о «величии Америки»

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    Трамп намерен рассказать на форуме в Давосе о «величии Америки»

    Трамп намерен рассказать на форуме в Давосе о «величии Америки»

    Трамп намерен рассказать на форуме в Давосе о «величии Америки»

      Президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона в Давос, где примет участие в экономическом форуме.

      В своем Twitter Трамп написал, что в Давосе расскажет миру о «величии Америки» и о том, как его действия обеспечивают взрывной рост американской экономики.


      Ожидается, что президент США выступит с посланием, в котором объяснит, как заявленная политика «Америка прежде всего» повлияет на глобальную торговлю и безопасность.

      Эксперты ранее отмечали, что Трамп едет в Давос, чтобы преподать урок тем, кто на прошлогоднем форуме предрекал экономике США крах из-за его избрания.

      В Давос Трамп приедет без супруги. В последний момент Меланья отказалась сопровождать мужа. Произошло это на фоне откровений порноактрисы, заявившей, что у нее был роман с миллиардером в то время, когда он уже был женат на Меланье.

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