Трамп намерен рассказать на форуме в Давосе о «величии Америки»

Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better…Our country is finally WINNING again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2018

В своем Twitter Трамп написал, что в Давосе расскажет миру о «величии Америки» и о том, как его действия обеспечивают взрывной рост американской экономики.Ожидается, что президент США выступит с посланием, в котором объяснит, как заявленная политика «Америка прежде всего» повлияет на глобальную торговлю и безопасность.Эксперты ранее отмечали, что Трамп едет в Давос, чтобы преподать урок тем, кто на прошлогоднем форуме предрекал экономике США крах из-за его избрания.В Давос Трамп приедет без супруги. В последний момент Меланья отказалась сопровождать мужа. Произошло это на фоне откровений порноактрисы, заявившей, что у нее был роман с миллиардером в то время, когда он уже был женат на Меланье.