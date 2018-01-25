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    Трамп со свитой прилетел в Давос для участия в форуме. Трамп Дональд, Швейцария. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп со свитой прилетел в Давос для участия в форуме

    Трамп со свитой прилетел в Давос для участия в форуме

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    Трамп со свитой прилетел в Давос для участия в форуме

    Трамп со свитой прилетел в Давос для участия в форуме

    Трамп со свитой прилетел в Давос для участия в форуме
    • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

      • Президент США Дональд Трамп прибыл в четверг в Давос для участия в экономическом форуме.

      Как отмечает ТАСС, вертолет с Трампом приземлился «в конце первой половины дня». На аэродроме близ Давоса американскую делегацию ждали около десятка автомашин.

      Глава Белого дома сначала прилетел самолетом в Цюрих, после чего на вертолете его доставили в Давос. Примечательно, что прибытие Трампа сопровождалось полной остановкой работы аэропорта в Цюрихе.

      Трамп прилетел в Цюрих. Шороху надел знатного — специально ради него аэропорт, на время посадки и пересадки, прекратил п…

      Опубликовано Валерій Калнишем 25 января 2018 г.


      О том, что Трампа сопровождал внушительный воздушный кортеж на пути из Цюриха в Давос, подтвердила в своем Twitter и Тина Канделаки.




      Президент США, прибывший в Швейцарию без первой леди, как ожидается, проведет сегодня встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Ранее в Белом доме сообщили, что в ходе двухдневного пребывания в Давосе американский лидер встретится также с президентом Руанды Полем Кагаме, а также президентом Швейцарии Аленом Берсе.

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      Ранее сообщалась возможная причина отсутствия супруги Трампа. Оказалось, что Меланья отказалась сопровождать мужа буквально в последний момент. Произошло это на фоне откровений порноактрисы, заявившей, что у нее был роман с миллиардером в то время, когда он уже был женат на Меланье.

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