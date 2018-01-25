Трамп со свитой прилетел в Давос для участия в форуме

Президент США Дональд Трамп прибыл в четверг в Давос для участия в экономическом форуме.
Как отмечает ТАСС, вертолет с Трампом приземлился «в конце первой половины дня». На аэродроме близ Давоса американскую делегацию ждали около десятка автомашин.
Глава Белого дома сначала прилетел самолетом в Цюрих, после чего на вертолете его доставили в Давос. Примечательно, что прибытие Трампа сопровождалось полной остановкой работы аэропорта в Цюрихе.
О том, что Трампа сопровождал внушительный воздушный кортеж на пути из Цюриха в Давос, подтвердила в своем Twitter и Тина Канделаки.
Президент США, прибывший в Швейцарию без первой леди, как ожидается, проведет сегодня встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Ранее в Белом доме сообщили, что в ходе двухдневного пребывания в Давосе американский лидер встретится также с президентом Руанды Полем Кагаме, а также президентом Швейцарии Аленом Берсе.
Ранее сообщалась возможная причина отсутствия супруги Трампа. Оказалось, что Меланья отказалась сопровождать мужа буквально в последний момент. Произошло это на фоне откровений порноактрисы, заявившей, что у нее был роман с миллиардером в то время, когда он уже был женат на Меланье.
Глава Белого дома сначала прилетел самолетом в Цюрих, после чего на вертолете его доставили в Давос. Примечательно, что прибытие Трампа сопровождалось полной остановкой работы аэропорта в Цюрихе.
Трамп прилетел в Цюрих. Шороху надел знатного — специально ради него аэропорт, на время посадки и пересадки, прекратил п…Опубликовано Валерій Калнишем 25 января 2018 г.
О том, что Трампа сопровождал внушительный воздушный кортеж на пути из Цюриха в Давос, подтвердила в своем Twitter и Тина Канделаки.
Трамп приехал. 7 вертолетов. @wef— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 25 января 2018 г.
Президент США, прибывший в Швейцарию без первой леди, как ожидается, проведет сегодня встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Ранее в Белом доме сообщили, что в ходе двухдневного пребывания в Давосе американский лидер встретится также с президентом Руанды Полем Кагаме, а также президентом Швейцарии Аленом Берсе.
Ранее сообщалась возможная причина отсутствия супруги Трампа. Оказалось, что Меланья отказалась сопровождать мужа буквально в последний момент. Произошло это на фоне откровений порноактрисы, заявившей, что у нее был роман с миллиардером в то время, когда он уже был женат на Меланье.
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