Герман Греф представил гостям форума в Давосе человекоподобного робота Софию

В Швейцарии продолжается Давосский форум. Третий день начался с бизнес-завтрака «Сбербанка», посвященного использованию искусственного интеллекта. На нем собрались лидеры международного и российского бизнеса.

Традиционный завтрак «Сбербанка» — это одно из важнейших мероприятий форума. Российские и иностранные гости Давоса, лидеры бизнес-сообщества заранее бронируют здесь места. На этот раз, чтобы подискутировать об искусственном интеллекте.



Герман Греф: «Искусственный интеллект стал главным трендом для всех. Говорим мы о государствах или об отдельных людях. Искусственный интеллект стал методом роста, его использование стало очень легким».



Кроме того, Герман Греф представил гостям завтрака человекоподобного робота Софию — первого робота, получившего гражданство Саудовской Аравии, и задал ей вопрос, как преодолевать скептическое отношение людей к увеличению роли роботов в их жизни.



Робот София: «Всем привет! Я чрезвычайно рада, что меня пригласили пообщаться со „Сбербанком“. Вы доказали, что человек и робот могут вести значимый и продуктивный диалог, это о многом говорит, и я благодарна вам за это».



София также отметила, что привыкание к новому — процесс небыстрый, и выступила в роли посланника министерства культуры, рекомендовав поменьше снимать такие фильмы, как «Терминатор». Но если 30 лет назад «Терминатор» совершил технологическую революцию в кино, то искусственный интеллект сам совершит ее очень быстро.



Го Пин, исполнительный директор Huawei: «Как и электричество, искусственный интеллект — это технология широкого применения. Через десять лет, возможно, никто даже не будет говорить об искусственном интеллекте. Мы же не обсуждаем электричество или применение электричества. Наступит эра искусственного интеллекта».



Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Вадима Глускера.