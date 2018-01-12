Британские политики переругались из-за отказа Трампа ехать в Лондон

Трамп не поедет к главным американским союзникам — англичанам. Он отказался открывать в Лондоне американское посольство.
Старое здание американского посольства в Лондоне, по выражению Трампа, администрация Обамы продала «за орешки». Но, во-первых, это был не Обама, а Буш — за неделю до ухода с поста президента он подписал указ о покупке нового здания и продаже старого. Во-вторых, фирма из Катара получила здание в лизинг и звучала сумма в 500 миллионов фунтов.
Основная причина переезда — безопасность, американцам было страшно в старом здании. Постоянно предотвращались теракты. Была даже попытка угнать самолет в Швеции и разбить его о здание посольства — через год после 11 сентября. Кроме того, постоянно досаждали английские протестующие, еще со времен Вьетнамской войны. Американцы хотели, чтобы между ними и Англией был ров с водой. Желательно — глубокий, как Атлантика.
Новое посольство откроют 16 января, но без Трампа. На этом месте были освоены 750 миллионов фунтов, но это недостаточная сумма для того, чтобы заинтересовать Трампа.
Дональд Трамп назвал новое место «дырой», и весь южный Лондон на него обиделся. Мэр Лондона Садик Хан в Twitter сообщил, что Трампа никто и не звал. Но за американского лидера вступился глава МИД Великобритании Борис Джонсон, попутно назвав Садик Хана попугаем. Он напомнил, сколько денег дают США Великобритании в виде инвестиций, и рекомендовал сидеть тихо.
Подробности — в видеоматериале.
Основная причина переезда — безопасность, американцам было страшно в старом здании. Постоянно предотвращались теракты. Была даже попытка угнать самолет в Швеции и разбить его о здание посольства — через год после 11 сентября. Кроме того, постоянно досаждали английские протестующие, еще со времен Вьетнамской войны. Американцы хотели, чтобы между ними и Англией был ров с водой. Желательно — глубокий, как Атлантика.
Новое посольство откроют 16 января, но без Трампа. На этом месте были освоены 750 миллионов фунтов, но это недостаточная сумма для того, чтобы заинтересовать Трампа.
Дональд Трамп назвал новое место «дырой», и весь южный Лондон на него обиделся. Мэр Лондона Садик Хан в Twitter сообщил, что Трампа никто и не звал. Но за американского лидера вступился глава МИД Великобритании Борис Джонсон, попутно назвав Садик Хана попугаем. Он напомнил, сколько денег дают США Великобритании в виде инвестиций, и рекомендовал сидеть тихо.
Подробности — в видеоматериале.
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