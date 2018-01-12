Трамп объявил об отмене визита в Великобританию

Президент США подтвердил, что его визит в Лондон отменяется. По словам Дональда Трампа, он не хочет присутствовать на церемонии открытия нового здания посольства США в Лондоне.
Визит Трампа в Великобританию планировался на февраль. Но президент США сообщил об отмене этой поездки. Об этом он написал в своем Twitter. По его словам, решение не ехать в Великобританию вызвано нежеланием разрезать ленточку на церемонии открытия нового здания посольства США в Лондоне. Как отметил Трамп, перенос посольства в британской столице — плохая сделка, которая была утверждена его предшественником.
Дональд Трамп: «Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации Обамы продать за гроши возможно одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое в отдаленном районе за $1,2 млрд. Это плохая сделка. Я не собираюсь разрезать ленточку».
По данным СМИ, вместо Трампа новое американское посольство в Лондоне откроет госсекретарь Рекс Тиллерсон. Между тем, как пишут западные СМИ, сам Трамп потерял интерес к поездке в Лондон из-за «условий и уровня визита».
Дональд Трамп: «Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации Обамы продать за гроши возможно одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое в отдаленном районе за $1,2 млрд. Это плохая сделка. Я не собираюсь разрезать ленточку».
Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for «peanuts», only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.
По данным СМИ, вместо Трампа новое американское посольство в Лондоне откроет госсекретарь Рекс Тиллерсон. Между тем, как пишут западные СМИ, сам Трамп потерял интерес к поездке в Лондон из-за «условий и уровня визита».
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