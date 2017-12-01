Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Твиты Трампа едва не стали причиной отмены его визита в Лондон. Twitter, Великобритания, США, Тереза Мэй, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТвиты Трампа едва не стали причиной отмены его визита в Лондон

    Твиты Трампа едва не стали причиной отмены его визита в Лондон

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    Твиты Трампа едва не стали причиной отмены его визита в Лондон

    Твиты Трампа едва не стали причиной отмены его визита в Лондон

    Твиты Трампа едва не стали причиной отмены его визита в Лондон

      Грандиозный скандал разгорается между некогда ближайшими союзниками — США и Великобританией. Британские СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, сообщили, что планировавшийся визит Дональда Трампа в Лондон якобы отменяется и переносится на неопределенный срок.

      В январе глава Белого дома должен был присутствовать при открытии нового посольства США в Лондоне, однако все испортили твиты Трампа: он разместил на своей странице материалы антимусульманского содержания, взятые у ультраправой британской группировки Britain First. А еще в одном твите призвал Терезу Мэй уделять больше внимания борьбе с «разрушительным радикальным исламским терроризмом».




      В ответ многие британские политики призвали отменить визит президента США. Мэй, правда, накануне заявила, что все в силе, однако точная дата пока не определена.

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