Твиты Трампа едва не стали причиной отмены его визита в Лондон

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2017 г.

В январе глава Белого дома должен был присутствовать при открытии нового посольства США в Лондоне, однако все испортили твиты Трампа: он разместил на своей странице материалы антимусульманского содержания, взятые у ультраправой британской группировки Britain First. А еще в одном твите призвал Терезу Мэй уделять больше внимания борьбе с «разрушительным радикальным исламским терроризмом».В ответ многие британские политики призвали отменить визит президента США. Мэй, правда, накануне заявила, что все в силе, однако точная дата пока не определена.