Закон о Донбассе Порошенко назвал «технологией возвращения территорий»

Украинский президент пообещал не медлить и как можно скорее поставить подпись под законом о реинтеграции Донбасса.
Пётр Порошенко заявил, что документ под названием «Об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» подпишет, как только тот поступит к нему из Верховной рады.
Глава государства, выступая в Киеве по случаю отмечающегося сегодня Дня соборности Украины, назвал принятый парламентом закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения под суверенитет Украины» этих территорий.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я подпишу сразу же, как поступит этот закон из украинского парламента. Для нас уже принятый закон ценен прежде всего тем, что он является, по сути, технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины».
Порошенко отметил, что этот документ фиксирует «право Украины на самооборону» и подчеркивает приоритетность мирного урегулирования конфликта на востоке страны. При этом украинский лидер подчеркнул, что этот закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям, а Киев соблюдает и будет соблюдать взятые на себя международные обязательства.
Президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», принят украинским парламентом 18 января. Документ вступит в силу на следующий день после его публикации в официальной прессе, передает «Интерфакс».
Глава государства, выступая в Киеве по случаю отмечающегося сегодня Дня соборности Украины, назвал принятый парламентом закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения под суверенитет Украины» этих территорий.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я подпишу сразу же, как поступит этот закон из украинского парламента. Для нас уже принятый закон ценен прежде всего тем, что он является, по сути, технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины».
Порошенко отметил, что этот документ фиксирует «право Украины на самооборону» и подчеркивает приоритетность мирного урегулирования конфликта на востоке страны. При этом украинский лидер подчеркнул, что этот закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям, а Киев соблюдает и будет соблюдать взятые на себя международные обязательства.
Президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», принят украинским парламентом 18 января. Документ вступит в силу на следующий день после его публикации в официальной прессе, передает «Интерфакс».
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